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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
01.11.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Formula 1 ABD yarışı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

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Formula 1 ABD yarışı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Formula 1'de sıradaki durak ABD.. Sezonun 19. yarışı ABD Grand Prix'sinde sıralama turları ve yarış 3 Kasım Pazar günü yapılacak. Mercedes'in başarılı pilotu Lewis Hamilton, en yakın rakibi takım arkadaşı Finlandiyalı Valtteri Bottas'tan 4 puan fazla alacağı bir dereceyle yarışı tamamlarsa kariyerindeki 6. şampiyonluğa ulaşacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, ABD'de yapılacak sezonun 19. yarışıyla sürecek.

ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5 bin 513 metrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları 3 Kasım Pazar günü TSİ 00.00'da, yarış ise aynı gün TSİ 22.10'da başlayacak. 

Takımlar klasmanında Mercedes'in şampiyonluğunu önceden ilan ettiği organizasyonda pilotlar klasmanında da sona yaklaşılıyor. Mercedes'in başarılı pilotu Lewis Hamilton, zirve yolundaki en yakın rakibi takım arkadaşı Finlandiyalı Valtteri Bottas'tan 4 puan fazla alacağı bir dereceyle yarışı tamamlarsa kariyerindeki 6. şampiyonluğa ulaşacak. ABD'deki yarışta, Büyük Britanyalı sürücüye 8'incilik ve üstü bir derece de zirveyi garantilemesi için yeterli olacak. 

Yarışlar S Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Formula 1'de ABD Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 363 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 289

3. Charles Leclerc (Monako): 236 4. Sebastian Vettel (Almanya): 230

5. Max Verstappen (Hollanda): 220

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 652 puan
2. Ferrari: 466
3. Red Bull: 341
4. McLaren: 111
5. Renault: 73

 

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