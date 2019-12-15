Formda Kartal, Malatya'ya karşı

İsmail ER | Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Ligde son 6 karşılaşmasını kazanan siyah-beyazlı takım taraftarı önünde seriyi 7 maça çıkarmayı amaçlıyor.

35 MAÇLIK GOL SERİSİ

Beşiktaş, evindeki son 18 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Siyah-beyazlı ekibin ayrıca, Süper Lig’de iç sahada 35 maçlık gol atma serisi bulunuyor.

İKİ EKSiK VAR

Siyah-beyazlı ekipte Douglas ve Dorukhan’ın sakatlıkları sürüyor. Bu oyuncular bugün karşılaşmada da forma giyemeyecek. Sakatlıkları nedeniyle son maçlarda forma giyemeyen Ruiz ve N’Koduou’nun da Fenerbahçe derbisi öncesi riske edilmeyeceği öğrenildi. Konuk takımda ise sakat Eren dışında eksik yok.

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