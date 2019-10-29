Formda Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı konuk ediyor! iddaa'da oynanması gereken...
Euroleague'de çift maç haftası! Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Kızılyıldız'ı konuk ederken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve artan bahis çeşitleriyle Misli.com’da yaşayacaksınız...
Euroleague’de sezonun ilk maçını kaybettikten sonra oynadığı 3 maçı da kazanan Anadolu Efes, şimdiye kadar bütün maçlarını kazanan CSKA Moskova ve Barcelona’nın hemen arkasında yer alıyor.
ING Basketbol Ligi’nde de farklı kaybettiği TEKSÜT Bandırma maçı dışında bütün maçlarını kazandılar.
Son olarak ligin yeni ekiplerinden Bursaspor deplasmanında yüksek bir skorun atıldığı maçta hata yapmadılar.
Oldukça zorlu bir fikstür ile bu sezonki Euroleague macerasına başlayan Kızılyıldız, sadece temsilcimiz Fenerbahçe Beko karşısında galibiyet sevinci yaşarken; Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv ve Barcelona karşısında parkeden yenik ayrıldı.
Adriyatik Ligi’nde de istediği başlangıcı yapamayan konuk ekipte, hiç şüphesiz ki, sakatlığı devam eden Derrick Brown’ın oynamayacak olması büyük handikap.
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- İki ekip arasında İstanbul’da oynanan 3 Euroleague maçında da Anadolu Efes parkeden galip ayrıldı.
- İki ekip arasında Euroleague’de oynanan son 6 maçın 5’inde en az 169 sayı atıldı.
- Kızılyıldız, Euroleague’de oynadığı son 17 dış saha maçının 13’ünü kaybetti.
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- Bu maça kuponlarında yer veren üyelerin yaklaşık %15’ten fazlası ev sahibi Anadolu Efes’in maçı kazanacağına kesin gözüyle bakıyor.
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Her ne kadar iki takımın Euroleague'deki son maçları düşük skorlarla bitse de, bu karşılaşma özelinde oyunun farklı gelişeceğini düşünüyorum.
Kızılyıldız, sadece Fenerbahçe'yi yenebildi. Anadolu Efes ise 3 galibiyette. Geçen hafta Real Madrid'i 60 sayıda tutup farklı kazandılar.
Çift maç haftasına giriyoruz. Takımlar lig dahil 10 gün içinde 4'er maç yapıyor olacaklar. Savunmalar biraz yumuşak olabilir. Anadolu Efes, evinde Kızılyıldız'a karşı oynadığı son 2 maçı 100 ve üzeri sayı atarak kazandı.
Yine yüksek skorlu bir maç olacağını düşünüyorum.
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