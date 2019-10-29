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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
29.10.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Formda Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı konuk ediyor! iddaa'da oynanması gereken...

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Formda Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı konuk ediyor! iddaa'da oynanması gereken...

Euroleague'de çift maç haftası! Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Kızılyıldız'ı konuk ederken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve artan bahis çeşitleriyle Misli.com’da yaşayacaksınız...

ANADOLU EFES - KIZILYILDIZ

Euroleague’de sezonun ilk maçını kaybettikten sonra oynadığı 3 maçı da kazanan Anadolu Efes, şimdiye kadar bütün maçlarını kazanan CSKA Moskova ve Barcelona’nın hemen arkasında yer alıyor.

ING Basketbol Ligi’nde de farklı kaybettiği TEKSÜT Bandırma maçı dışında bütün maçlarını kazandılar.

Son olarak ligin yeni ekiplerinden Bursaspor deplasmanında yüksek bir skorun atıldığı maçta hata yapmadılar.

Oldukça zorlu bir fikstür ile bu sezonki Euroleague macerasına başlayan Kızılyıldız, sadece temsilcimiz Fenerbahçe Beko karşısında galibiyet sevinci yaşarken; Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv ve Barcelona karşısında parkeden yenik ayrıldı.

Adriyatik Ligi’nde de istediği başlangıcı yapamayan konuk ekipte, hiç şüphesiz ki, sakatlığı devam eden Derrick Brown’ın oynamayacak olması büyük handikap.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- İki ekip arasında İstanbul’da oynanan 3 Euroleague maçında da Anadolu Efes parkeden galip ayrıldı.

- İki ekip arasında Euroleague’de oynanan son 6 maçın 5’inde en az 169 sayı atıldı.

- Kızılyıldız, Euroleague’de oynadığı son 17 dış saha maçının 13’ünü kaybetti.

Formda Anadolu Efes, Kızılyıldızı konuk ediyor iddaada oynanması gereken...

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ilk yarı 77.5 ALT/ÜST oyunu olmuş.

- Bu maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %17’den fazlası ilk yarıda 77.5’tan fazla sayı atılmayacağına kesin gözüyle bakıyor...

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer tercih oyun ise "maç sonucu" bahisleri...

- Bu maça kuponlarında yer veren üyelerin yaklaşık %15’ten fazlası ev sahibi Anadolu Efes’in maçı kazanacağına kesin gözüyle bakıyor.

MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN HANGİ TERCİHİ ÖNERDİ?

Her ne kadar iki takımın Euroleague'deki son maçları düşük skorlarla bitse de, bu karşılaşma özelinde oyunun farklı gelişeceğini düşünüyorum.

Kızılyıldız, sadece Fenerbahçe'yi yenebildi. Anadolu Efes ise 3 galibiyette. Geçen hafta Real Madrid'i 60 sayıda tutup farklı kazandılar.

Çift maç haftasına giriyoruz. Takımlar lig dahil 10 gün içinde 4'er maç yapıyor olacaklar. Savunmalar biraz yumuşak olabilir. Anadolu Efes, evinde Kızılyıldız'a karşı oynadığı son 2 maçı 100 ve üzeri sayı atarak kazandı.

Yine yüksek skorlu bir maç olacağını düşünüyorum.

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