Formayı giydi, sosyal medyayı salladı! Diagne...
Kasımpaşalı Diagne, ortalığı salladı...
Kasımpaşalı futbolcu Trabzonspor formasıyla paylaşım yaptı ,sosyal medya sallandı.
Kasımpaşa’da performansıyla beğeni toplayan Mbaye Diagne, Trabzonspor forması giyerek sosyal medyada paylaşım yaptı. Bu gelişme bir anda transfer iddialarını gündeme getirdi.
Kasımpaşa’nın devre arasında transfer ettiği Diagne 17 maçta 12 gol atarken 2 de asist yaptı. Daha önce Juventus forması da giyen Senegalli futbolcu 26 yaşında ve 1.93 boyunda. (Skor)
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