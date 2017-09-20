NBA’de yeni sezonla birlikte formalarda teknolojik devrim yaşanacak. İlk kez 2015’te duyurulan ve 2017-18 sezonunda hayata geçecek olan Nike-NBA işbirliği, Statement Edition formalarının tanıtımını yaptı. Nike’ın davetlisi olarak gittiğim Los Angeles’taki Sony Stüdyoları’nda yapılan lansmana NBA’deki 30 takımdan oyuncular da katıldı.

Dijital bağlantı sunan özel NFC çipleri formaların etek kısmında yer alıyor.

OYUNCU BİLGİLERİNE DETAYLI ERİŞİM

Nike ile NBA, yeni taraftar formalarında kullanılan NikeConnect uygulamasını da görücüye çıkardı. Bu teknolojiyle basketbolseverlere akıllı telefondan oyunculara ileri düzeyde erişim sunuluyor.

Akıllı telefonlarına NikeConnect’i indirenler, NBA formasının eteğindeki özel çipi okutarak kullanıcı deneyimini başlatıyor. Bu sayede maç öncesi videolar, özetler ve çok sayıda özel içerik taraftarla buluşuyor.

SACRAMENTO Kings’in genç oyuncusu De’Aaron Fox da tanıtımdaydı.

ÇOK YAKINDA DÜNYAYA YAYILACAK

NBA formalarında hayata geçecek olan devrimin yakın zamanda tüm dünyaya yayılması bekleniyor. Lansmanda teknolojik gelişmeleri Hürriyet’e değerlendiren Sacramento Kings’li De’Aaron Fox, “Yeni formalar çok iddialı. Taraftar bağlantılı olması ise müthiş bir özellik katıyor” ifadelerini kullandı.

UYGULAMA NASIL ÇALIŞIYOR?

- TARAFTARLAR, akıllı telefonlardan NikeConnect uygulamasını indiriyor.

- Program açılıyor ve NBA formasının eteğindeki özel çip okutuluyor.

- Çip okutulunca, sisteme giriş yaptığınız mesajı ekranda görülüyor.

- Maç öncesi videolar, özet paketleri ve oyuncu içeriklerina erişim sağlanıyor.

- Yeni dönem formalarla, ilk kez birinci sınıf NBA içeriğine erişim fırsatı sunuluyor.

Griffin, DeRozan, Paul George ve Ariza gibi isimlerin de bulunduğu tanıtımın yıldızı Kevin Durant oldu.

WARRIORS’TAN LOGO HAMLESİ

GOLDEN State’in yeni sezon forması kadar, değiştirdiği logosu da büyük beğeni topladı. Son şampiyon Warriors’ın yeni formasında, Oakland’ın meşhur Meşe Ağacı kullanılırken, logosunun üzerinde ‘The Town’ yazısına yer verildi.