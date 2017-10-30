Football Manager 2018’de eşcinsel özelliği

Popüler menajerlik oyunu Football Manager’ın (FM) 2018 modeli beta olarak oyun severlere sunuldu. Birçok yeni özelliğiyle dikkat çeken FM 2018, sporcuların eşcinsel olduklarını açıklayabildikleri ilk video oyun oldu.

Tam sürümün çıkmasına iki hafta kala, teknik direktörlük simulasyonunun beta versiyonu oyunseverler tarafından oynanıyor, yeni özellikler de yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Oyundaki en büyük sürpriz ise gay futbolcuların eşcinsel olduklarını açıklayabilmesi. Oyunun yapımcısı Sports Interactive (SI) söz konusu özelliğin ‘newgens’ denilen aşağıdan yetişen sahte oyuncularda geçerli olduğunu açıkladı.

“Gerçek oyuncularda bunu yapamıyoruz çünkü gerçek hayatta kimin eşcinsel olup olmadığını bilmiyoruz. Yanlış biri için açıklama yapmayı istemeyiz.”