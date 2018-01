Fode Koita: 'Transferimde Rıza Çalımbay etkili oldu...'

Rıza Çalımbay uzun zamandır beni izliyoruzdu. Transferimde Rıza hoca tkili oldu. O zaman Kasımpaşa teknik direktörüydü.Teklif geldi ben de kabul ettim.

BU KAMP BENİM İÇİN FIRSAT

Bu kamp benim için fırsat. İyi değerlendirip ikinci yarıya iyi hazırlanmak istiyorum.Bizim takımımız açısından iniş ve çıkışlı bir ilk yarı geçti. Neredeyse geçen seneyle aynı puandayız. Çok yeni oyuncu geldi. Adapte olmaları veV alışmaları bir süre aldı. Handikaplar yaşadık. Çok çalışıp ikinci yarı daha iyi iş çıkarmalıyız.

HER MAÇI AYRI DÜŞÜNMEMİZ GEREK

Her maçı ayrı ayrı düşünenmiz gerekiyor. Her maçta kendimizi geliştirmeliyiz. Bun yaptıktan sonrada neden ligi en yüksek sırada bitirmeyelim diye düşünüyorum.

Forvet olarak kendimi daha iyi hissediyorum. Uzun yıllar forvet oynadım. Çok fazla iyi forvet oyuncuları var. O yüzden kimin gol kralı olacağını bilmiyorum.

İngiltere'ye gitme kararı. Eğer bir şey değiştirebilseydim İngiltere kararını değiştirirdim.

ÖNCELİĞİM KASIMPAŞA

Aslında öncelikle hedefim en iyi durumuma gideilmek. Gelecek hakkında bir şey bilmiyorum. Kontratımın sonuna geliyorum ama önceliğim Kasımpaşa. Ondan sonra ne olacağını bilmiyoruz.

İSTANBUL ÇOK GÜZEL BİR ŞEHİR

İstanbul çok güzel bir şehir. Çok güzel restorantlar var. Arkdaşalarımla ailemle yemeğe gidiyorum. Çok faza güzel yer var burada, sürekli geziyorum. Sıkılmazsınız burada.

SÜPER LİG DEYİNCE...

Süper Lig deyince aklıma gelen, agresif, atmosfer ve tutku geliyor.

EN İYİ TAKIM BAŞAKŞEHİR

İlk yarı en iyi oynayan takım Başakşehir. Hem teknik hemd e tatşk anlamda çok kuvvetliler. Yedek ve ilk 11 oyuncuları çok hazır Etkileyici bir performans gösterdiler.

KEMAL HOCA İYİ İŞLER YAPTI

Kemal Özdeş hakkında ise, İyi koç. Geçens ene iyi işler yaptı. Bu senede aynı şeyi tekrarlayacağımızı düşünüyorum.