Floyd Mayweather kimdir? Kaç yaşındadır?

Asıl ismi Floyd Joy Sinclair olan Amerikalı boksör, 24 Şubat 1977 tarihinde yaşama gözlerini açtı. Sikletinde hala yenilgisiz bir şekilde kariyerini sürdüren Floyd Mayweather, kariyeri boyunca şampiyonluklar yaşamıştır. Günümüzde WBA, WBC, IBO, IBF ve IBA dünya şampiyonu konumundadır.
Floyd Mayweather'ın serveti ne kadar?
Sadece bir maçtan 180 milyon dolar kazanan ünlü boksörün servetinin bir milyar doların üzerinde olduğu iddia ediliyor. Ünlü sporcu, kariyeri boyunca 48 maçta ringe çıktı ve hiç yenilgi almadı. Garajında 88 lüks otomobili bulunan Mayweather, servetini hayranlarından saklamıyor. Sosyal medya hesaplarında deste deste parayla poz vermekten çekinmeyen Mayweather, yolculuklarını da özel jetiyle yapıyor.
Floyd Mayweather
Lakabı: Para, Tatlı Çocuk
Ağırlık: 68 Kg
Boy: 1,72 m
Kariyeri: 49 galibiyet, 0 yenilgi, 26 nakavt