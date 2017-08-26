Floyd Mayweather Conor McGregor maçı oldukça heyecan seviyesi yüksek bir karşılaşmaya sahne olacak. Dünya ünlü dövüşçülerin sahne alacağı bu organizasyonda ilginç detaylarda yer alıyor. Floyd Mayweather ve Conor McGregor farklı alanların dövüşçüleri ve bu karşılaşmada sadece ortak kararla boks mücadelesi izlenecek. Peki, Floyd Mayweather Conor McGregor boks maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

CONOR MCGREGOR-FLOYD MAYWEATHER MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Floyd Mayweather ile Conor McGregor arasında Las Vegas'ta gerçekleşecek maç, 26 Ağustos Cumartesi günü TSİ 23.59'da ekrana gelecek. Bu mücadele S Sport kanalından canlı izlenebilecek. S Sport'a D Smart 78, Digiturk 85 ve Turkcell TV+ 77. kanaldan ulaşılabilecek. Mücadele yapılacak olan etkinliklerin ardından sabaha karşı saat 06.00'da ekranlara gelecek.

KARŞILAŞMANIN BİLETLERİ KARABORSADA

Milyonlarca kişinin takip edeceği Floyd Mayweather-Conor McGregor maçının biletleri tükendi. Bilete sahip olmak isteyen boks tutkunları karaborsanın yolunu tuttu. Maçı canlı, yerinde izlemek isteyenlerin en arkadaki koltuklara 1,596.49 sterlin ödemesi gerekirken, en pahalı biletin ise en ön kategoride 6,155.95 sterlin'den satıldığı öğrenildi.

SADECE RİNGE ÇIKTIKLARI İÇİN MİLYONLAR KAZANACAKLAR

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İki sporcunun alacağı ücretler de belli. Rakibine göre daha tecrübeli ve kariyerli olan Mayweather 100 milyon Sterlin (Yaklaşık 446 milyon TL) alırken McGregor’a 100 milyon Dolar (Yaklaşık 352 milyon TL) ödenecek.

Tüm zamanların en iyi savunma yapan boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mayweather aynı zamanda yüksek hareket kabiliyeti ile rakiplerinin en ufak hatasına ceza kesmesiyle biliniyor.

MMA VURUŞU OLURSA NE OLACAK

Bütün dünyada büyük yankı uyandıran duyuru sonrası akıllara gelen sorulardan biri, McGregor’un karşılaşmada zorda kalması halinde, boks kurallarının dışına çıkıp Mayweather’a diz veya dirsek gibi bir MMA vuruşu yapması halinde ne olacağı.

İki dövüşçünün yaptığı kontrata göre, böyle bir durum olması halinde McGregor çok ağır bir tazminat ödemek durumunda kalacak. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Dana White, mücadelenin Nevada Atletik Komisyonu (NSAC) otoritesi altında boks kurallarına göre yapılacağını ve parayı çok seven McGregor’un tazminat ödeme riskini kesinlikle almayacağını bu nedenle maçta bu tip durumun söz konusu olmayacağını ifade etti

BU YILKİ İLK MAÇLARI

Kariyeri boyuncu 26’sı nakavtla olmak üzere tüm maçlarını kazanan Mayweather, her ne kadar 23 aydır emekli olsa da karşılaşmanın favorisi görülüyor zira McGregor gençlik günlerinden bu yana boks ringine çıkmadı.

Boks, güreş, judo gibi değişik dalların birleşiminden oluşan MMA yapan McGregor’un ringde ne yapacağı merak konusu...

Her iki sporcu da bu yıl ilk maçlarına çıkacak. Floyd Mayweather, 2015’te Andre Berto’yu yendikten sonra profesyonel boks kariyerini noktalamıştı. McGregor ise Kasım 2016’da Eddie Alvarez’i mağlup ettikten sonra yeni doğan çocuğuna vakit ayırmak için biraz ara verdiğini belirtmişti.

MÜSABAKAYA ÖZEL KEMER HAZIRLANDI

Floyd Mayweather ve Conor Mcgregor'ın karşılaşacağı müsabaka için özel kemer hazırlandı. Timsah derisinden hazırlanan ve 'Money Belt' adı verilen özel kemerde birbirinden değerli mücevherler bulunuyor. 1,5 kilogram ağırlığındaki altının yanı sıra 3360 elmas, 300 zümrüt ve 600 safir ile işlenen 'Money Belt' kazanan boksörün beline takılacak.