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Futbol
25.12.2019 - 15:53, Son Güncelleme:

Florya'da Ozan Kabak sürprizi!

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Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak, İstanbul'a geldi. Genç savunmacı, kendisini yetiştiren Galatasaray Akademisi'ni ziyaret ederek U19 Elit Gelişim Ligi'nde oynanan Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçını izledi.

Galatasaray U19 takımının Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği U19 Elit Gelişim Ligi maçının sürpriz bir misafiri vardı; Ozan Kabak...

Kariyerinde Bundesliga ekibi Schalke 04'te devam eden milli futbolcu, sarı kırmızılı kulübün akademisini ziyarete geldi. Öğle saatlerinde Fatih Terim ile görüşen genç savunmacı, daha sonra Florya'da oynanan Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor U19 karşılaşmasını izledi.

Sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 3-0'lık skorla Galatasaray oldu. Sarı kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Celil Yüksel, 28. dakikada Atalay Babacan, 73. dakikada Mirza Cihan kaydetti.

Floryada Ozan Kabak sürprizi

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