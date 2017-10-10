Florya'da onlara kahvaltı bile yasak! Emektar Aslan...

Galatasaray’da cazip öneri çıkmayınca, kontratlarını düşünerek ayrılmaya yanaşmayan Hakan Balta ve Nigel de Jong, Florya’da adeta tecrit edilmiş gibi yaşıyor.

Özellikle 10 sezon Sarı-Kırmızılı formayı giyen, yedek kalsa bile sesini çıkarmayıp profesyonelce işini yapan 34 yaşındaki eski takım kaptanının yaşadığı durum “vefasızlığa” örnek teşkil ediyor.

BAĞLARI KOPARILDI

Hakan Balta ile geçtiğimiz sezon Sneijder’ın tavsiyesi ile transfer edilip yıllık 2.5 milyon Euro ücret ödenen Nigel de Jong’un, Florya’daki soyunma odasından yemek salonuna, kamp binasından araçlarını park ettikleri bölüme kadar, A Takım oyuncularının kullandığı her alana giriş ve çıkışlarının tamamen yasaklandığı ortaya çıktı.

Yönetimin ve teknik direktör İgor Tudor’un ortaklaşa kararı ile A takım oyuncularından ayrı olarak özel bir hoca eşliğinde, kadro dışı bırakılan diğer oyunculardan Umut Gündoğan ve Endoğan Adili ile birlikte çalıştırılan iki yıldız, altyapı tesisleri dışında hiçbir alana giremiyorlar.

ALTYAPI BÖLÜMÜNDE

A takım oyuncularının kullandığı yemek salonuna dahi giremeyen ve özellikle sabah yapılan çalışmalar öncesi bu bölümde kahvaltı bile yapamayan iki oyuncu, altyapının soyunma odası ve çalışma sahalarını kullanıyor.

‘Paramı almadan gitmem’ restini çeken ve 2.5 milyon Euro’luk ücretini alarak belirlenen zamanlarda antrenmana çıkan De Jong bu durumu pek dert etmiş gibi gözükmese de, 12 kupa kaldıran Hakan Balta’ya yapılan muamele yürek sızlatıyor.

İdman sonrası yine altyapıda kalarak oğlunun antrenmanlarını takip eden Hakan Balta’nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Eski başkan Ünal Aysal, Burak ve Selçuk dışında Hakan Balta’nın da sözleşmesini iki yıl uzatmıştı. Hakan Balta, son sezonunda 1 milyon 250 bin Euro ücret alacak.

HAKAN BALTA'NIN KAZANDIĞI KUPALAR:

Şampiyonluk: 2007-08, 2011-12, 2012-13, 2014-15

Türkiye Kupası (3): 2013-14, 2014-15, 2015-16

Türkiye Süper Kupası (5): 2008, 2012, 2013, 2015, 2016

39’U AVRUPA, TOPLAM 332 KEZ FORMA GİYDİ

MÜSABAKA: 332

GOL: 13 / ASİST: 14

SARI KART: 40

KIRMIZI KART: 3 (Habertürk)