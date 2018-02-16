Florya'da o kapı da değişti!
Sadece futbol takımı değil, Florya Metin Oktay Tesisleri’nin de çehresini değiştiren Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibi basın mensupları adına önemli bir hamleye daha imza attı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde elektronik sistemle çalışan ve 1 tonu aşkın demir doğrama kapı değiştirildi. Terim’in göreve getirdiği tesis müdürü Fahri Yılmaz’ın emriyle Florya Metin Oktay Tesisleri A kapısı değiştirildi.
Güvenli olması adına bu kapı manuel şekilde açılacak bir biçimde dizayn edildi. 2014 senesinde Sabah Gazetesi fotomuhabiri Erkan Koyuncu kapıya sıkışarak hayatını kaybetmişti. Bu olay sonrası gazeteciler Florya Metin Oktay Tesislerine alt yapı, yani B kapısından giriş - çıkış yapıyordu.
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