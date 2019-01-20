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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.01.2019 - 13:05, Son Güncelleme:

Florya'da istifa! Ozan detayı...

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Florya'da istifa! Ozan detayı...

Galatasaray'da yakın zamanda Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu olarak göreve getirilen Nedim Yiğit'in görevinden ayrıldı.

Galatasaray alt yapısı son dönemde yine gündemde. Ozan Kabak'ın 11 milyon Euro'ya satılması, Yunus Akgün'e Avrupa'nın önemli kulüplerinden tekliflerin gelmesi dikkatlerin yeniden Florya'ya çekilmesini sağladı.

Alt yapının efsane ismi Ali Yavaş yönetiminde yeniden atılıma geçen Galatasaray Futbol Akademisi aylar önce Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu görevine Nedim Yiğit'i getirmişti.

Uzun yıllar Galatasaray alt yapısında çalışan ve A Milli Takım'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Nedim Yiğit'in istifa ettiği öğrenildi.

İlginç tesadüf!

Fanatik'in haberine göre Nedim Yiğit, Ozan Kabak'ın Stuttgart'a transfer olduğu gün görevinden ayrılmış. İkili hatta veda fotoğrafı da çektirmişti. 11 milyon Euro'ya Stuttgart'a transfer olan Ozan'ın Galatasaray'a kazandırılmasında Yiğit'in emeği büyük.

Ozan Kabak o dönemi Tam Saha'ya anlatmıştı

"Silivrispor altyapısında kendimden yaşça büyüklerle antrenman yapma fırsatı buldum. Hazırlık maçlarına da çıktım ve iyi performans gösterdim. Bunu gören altyapı hocamız Uğur Alper, o dönem Galatasaray'ın altyapısında olan, şimdi ise Millî Takımlarda antrenör olarak görev yapan Nedim Yiğit'le görüşmüş ve beni kendisine önermiş. Bunun üzerine, beni Galatasaray altyapısına denemeye çağırdılar. Babamla Silivri'den Florya'nın yolunu tuttuk. İlk antrenmanımda gösterdiğim performansla takıma seçilmeyi başardım. Nedim Hoca ve Uğur Hocanın üzerimde emeği çoktur o yüzden"

Floryada istifa Ozan detayı...

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