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Futbol
Haber Giriş: 07.01.2020 - 17:46,Son Güncelleme:/

Florin Andone'den Galatasaray paylaşımı!

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Florin Andone'den Galatasaray paylaşımı!

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Florin Andone, geleceği hakkında paylaşımda bulundu.

Galatasaray'ın Romanyalı forveti Florin Andone, sahalara ne zaman dönecek? Uzun süredir sahalardan uzak kalan ve sözleşmesinin feshedileceği bile konuşulan Andone, hakkında çıkan haberlere Instagram hesabından cevap verdi.

Andone, kendi hesabından paylaşımda bulunurken Galatasaray taraftarlarına mesaj verdi ve şu sözleri kullandı;

''Her şey iyi gidiyor. İki hafta içinde dönüyorum, oynamaya hazırım.''

Florin Andoneden Galatasaray paylaşımı

Florin Andoneden Galatasaray paylaşımı

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