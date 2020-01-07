Florin Andone'den Galatasaray paylaşımı!

Galatasaray'ın Romanyalı forveti Florin Andone, sahalara ne zaman dönecek? Uzun süredir sahalardan uzak kalan ve sözleşmesinin feshedileceği bile konuşulan Andone, hakkında çıkan haberlere Instagram hesabından cevap verdi.

Andone, kendi hesabından paylaşımda bulunurken Galatasaray taraftarlarına mesaj verdi ve şu sözleri kullandı;

''Her şey iyi gidiyor. İki hafta içinde dönüyorum, oynamaya hazırım.''

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