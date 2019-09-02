Florin Andone kimdir? Florin Andone Galatasaray'a transfer oldu mu?
Galatasaray, Brighton forması giyen santrfor Florin Andone'nin transferi için futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Açıklama ardından Florin Andone'nin hayatı ve futbol kariyeri merak konusu oldu. Peki, r Florin Andone kimdir?
Florin Andone, 11 Nisan 1993 tarihinde dünyaya geldi. Deportivo La Coruña takımında forvet pozisyonunda görev yapan Rumen millî futbolcudur.
Profesyonel kariyerine Castellón kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Villarreal C, Atlético Baleares, Córdoba B, Córdoba ve Deportivo La Coruña kulüplerinde oynadı.
Florin Andone, bu sezon 3 Premier Lig maçında 1 gol atmayı başardı.
26 yaşındaki forvet oyuncusu toplam 72 dakika sahada kaldı.
Romanya U19 Milli Takımı'nda 3 maç 1 gollük performansı olan Andone, Rumen A Milli Takımı'nda da 21 karşılaşmada boy gösterdi.
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