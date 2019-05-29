Florentino Perez sinyali verdi! Eden Hazard...
Kötü sezonu geride bırakan İspanyol devi Real Madrid'de başkan Florentino Perez'den Eden Hazard'la ilgili kısa bir açıklama geldi...
Real Madrid'in başkanı Florentino Perez, kötü geçen sezonun ardından transfer hamlelerine başladı.
İspanya'da bir radyo kanalına açıklamalar yapan Perez, Eden Hazard'ın kulübe transferiyle ilgili de ilk sinyali verdi.
Perez, "Hazard'ı Real Madrid oyuncusu yapmak için yıllardır çalışıyoruz, ancak henüz başaramadık. Real Madrid'e gelmesini gerçekten çok istiyorum. O en iyi futbolculardan biri." açıklamasını yaptı.
Chelsea'nin Bakü'de Arsenal'le oynayacağı final öncesi konuşmaya pek yanaşmayan Perez, Belçikalı yıldızla ilgili diğer soruları ise geçiştirdi.
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