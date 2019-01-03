Florentino Perez: 'İspanya imajını dünyaya yayıyoruz'
Real Madrid'in futbol ve basketbolda kazandığı önemli kupaların anlatıldığı "Real Madrid: Dünyanın en iyisi" kitabının tanıtımı, Santiago Bernabeu Stadı'nda yapıldı.
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Santiago Bernabeu Stadı'nda yaptığı konuşmada, "Real Madrid, 116 yıllık bir düş. Sınırların ötesine geçen bir his. Tanıttığımız kitap, bizim var oluşumuzu ve hayatı nasıl algıladığımızı anlatıyor. Futbolun en büyük efsanesiyiz. Kral 6. Felipe'nin dediği gibi, İspanya imajını dünyaya yayıyoruz." ifadelerini kullandı.
Real Madrid'in 13'ü futbolda ve 10'u basketbolda olmak üzere Avrupa'nın en büyük kupalarına sahip olduğunu aktaran Perez, "Abu Dabi'den üçüncü kez FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı kazanarak döndük ve daha fazlasını istiyoruz. Kazanmak ve kendimizi aşmak için gösterdiğimiz büyük çabalar kaderimizi tayin edecek. Her efsanemiz, dünyanın en sevilen ve en hayranlık duyulan bu takımımızın değerlerini temsil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
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