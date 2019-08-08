Flavio da Silva Ramos, Gençlerbirliği yolunda! | Transfer haberleri...
Süper Lig’e yeniden çıkan Gençlerbirliği iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Başkent temsilcisi, son olarak Portekiz ekiplerinden Feirense forması giyen stoper Flavio da Silva Ramos ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı, 1 yıl kiralık olarak kırmızı-siyahlı formayı giyecek.
1994 doğumlu stoper geçtiğimiz sezon Feirense’de 12 maçta forma giyerek, 1 gol atma başarısı gösterdi. Oynadığı 12 karşılaşmaya da ilk 11’de başlayan futbolcu, 5 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.
Futbol kariyerine Nautico alt yapısında başlayan Brezilyalı futbolcu, Paysandu ve Feirense takımlarında forma giydi.
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