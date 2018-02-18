Flaş yorum... 'Belhanda olsaydı, böyle olmazdı!'
Hürriyet Gazetesi Galatasaray muhabiri ve Spor Arena yorumcusu Ali Naci Küçük, Kasımpaşa-Galatasaray maçının ilk yarısını değerlendirdi...
İşte, Ali Naci Küçük'ün ilk 45 dakikayla ilgili yorumları...
- Terim, Donk'ta ısrar ediyor. Sence iyi mi yapıyor?
- Kasımpaşa’nın eski futbolcusu Ryan Donk, Rodrigues’in attığı golde aslan payına sahipti. Deyim yerindeyse kaptığı top, rakibi ekarte etmesi ve attığı pas ile golü aslında Donk attı. Donk bu takımdan bundan sonra zor kesilir gibi görünüyor. Terim tabiki iyi yaptı. Onu kazandı... Yeni transfer gibi adeta Donk.
- Sarı kırmızılı takımı nasıl buldun ilk yarıda?
- Galatasaray ilk yarıda topun sahibi oldu ancak ofansif anlamda etkili olamadı. Linnes çok iyi performans sergileyip Mariano’nun boşa kulübede oturmadığını açıkça herkese gösterdi. Cimbom ilk 45 dakikada çok açık ve bariz şekilde Belhanda’yı aradı.
- Gomis için ne diyeceksin? Yürekleri ağızlara getirdi.
- Gomis’in maçın daha başında yerde kalması aslında Galatasaray takımını şoka uğrattı. Sarı kırmızılı takım o şoku kolay atlatamadı. Bu arada Kasımpaşa’nın etkili olduğu anlarda Donk, Serdar ve Maicon hatasız oynadı.
- İlk yarı biterken Kasımpaşa lehine verilen penaltı için ne diyeceksin?
- Kasımpaşa’ya verilen 45.dakikadaki penaltı kararı gerçekten tartışılacak cinsten... Hakem Halis Özkahya bu pozisyonda nasıl penaltı kararı verdi cidden anlamak güç! Bu karar hakem Halis Özkahya’nın başını ağrıtır.
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