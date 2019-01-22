Flaş transfer haberleri ve gelişmeleri! Üç büyüklerde transfer gündemi
Transfer gündeminde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray başta olmak üzere takımlarındaki eksiklikleri kapatmaya hazırlanan Süper Lig ekipleri, girişimlerini sürdürüyor. Peki, gündeme yansıyan en son transfer haberleri neler oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transfer haberleri, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Burak Yılmaz'ın eski takımı Beşikyaş'a geri dönmesi, Fenerbahçe'nin defans hattına Sadık'ı dahil etmesi ve Galatasaray'ın Ozan Kabak'ı Stuttgart'a satması damga ara transfer dönemine damga vururken, yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediliyor. İşte, gündemden transfer haberleri
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ
RYAN BABEL GİTTİ: Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham ile anlaştı. Beşiktaş, Ryan Babel’i 2 milyon Euro karşılığında Fulham’a sattı.
PEPE EVİNE DÖNDÜ: Beşiktaş ile yolları ayrılan yıldız futbolcu Pepe'nin yeni takımı belli oldu. Portekizli futbolcu 12 yıl sonra yeniden Porto'ya geri döndü.
DEFANSA 1,87'LİK TAKVİYE: Nicolas Isimat-Mirin PSV'den Beşiktaş'a transfer oldu. Defans mevkisinde forma giyiyor.
BURAK YENİDEN KARTAL'DA: Trabzonlu forvet Burak Yılmaz, daha önce de forma giydiği Beşiktaş'a transfer oldu.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ
OZAN TUFAN YENİ ADRESİNDE: Fenerbahçe'de istenileni veremeyen Ozan Tufan, Alanyaspor'a kiralandı.
AATIF RİZE'DE: Takımda bir süre kadro dışı kalan Aatıf, sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a kiralandı.
GENÇ BARIŞ MALATYA'DA: Barış Alıcı, Sadık transferinin karşılığında Yeni Malatyaspor'a kiralandı.
SADIK FENERBAHÇE'DE: Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe'nin yen stoperi oldu.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ
SEMİH YENİDEN YUVADA: Galatasaray'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Semih Kaya, transferinin gerçekleşmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Semih Kaya, yeniden yuvasında döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Yeniden yuvamda olmak benim için çok değerli. Galatasaray forması için mücadele etmenin ne demek olduğunu bilen biri olarak, hakkını vermek için savaşacağım" ifadelerini kullandı.
EMRE TAŞDEMİR KAP'A BİLDİRİLDİ: Galatasaray Kulübü, Emre Taşdemir ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP’a bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP’a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir ile 2018-2019 ve 2019-2020 futbol sezonları için anlaşmaya varılmıştır" denildi.
DEFANSA TAKVİYE: Chaves takımında forma giyen Marcao, Galatasaray'ın yeni stoperi oldu.
GARRY RODRİUGES'İN YENİ ADRESİ: Galatasaray'lı futbolcu Garry Rodriuges, 9 milyon euro bedelle Al İttihad takımına transfer oldu.
18'LİK STOPERLER: Galatasaray Kulübü, 18 yaşındaki stoper Ogün Çalışkan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. İmza atılan bir diğer genç oyuncu ise 98 doğumlu Çekdar Orhan oldu.
KASIMPAŞA TRANSFER HABERLERİ
KALECİ SİMONE SCUFFET: Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, İtalya Serie A ekibi Udinese'nin kalecisi Simone Scuffet'i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "İtalya Serie A ekiplerinden Udinese takımının 22 yaşındaki İtalyan kalecisi Simone Scuffet, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktör Yardımcımız Emir Saraç’ın hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
OFANSİF ORTA SAHA HARİS HAJRADİNOVİC: Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Hırvatistan'ın NK Osijek takımından Bosna Hersekli ofansif orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic'i kadrosuna kattı.
AZAD TOPTİK: Stutgart'tan Kasımpaşa'ya transfer oldu. Orta saha oyuncusu
TOBİAS HEİNTZ: Sarpsborg'tan Kasımpaşa'ya transfer oldu. Orta saha oyuncusu
BAŞAKŞEHİR TRANSFER HABERLERİ
SERDAR BAŞAKŞEHİR'DE: Bir süredir Spartak Moskova forması giyen ve geçtiğimiz sezon başı kulüpsüz kalan Serdar Taşçı, Medipol Başakşehir ile anlaştı.
ROBİNHO FORMAYI GİYDİ: Sivasspor'da attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu Robinho, kendisini Medipol Başakşehir'e bağlayan imzayı attı.
COSTA GİTTİ: Başakşehirli stoper oyuncusu Manuel De Costa, yeni takımı Al İttihad'a 4.5 milyon euro bedelle transfer oldu.
DİĞER TRANSFER HABERLERİ
RİZESPOR, Slovenya'nın Domzale kulübünde forma giyen 26 yaşındaki Hırvat solbek Dario Melnjak ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Oyuncunun kulübüyle ise görüşmeler sürüyor. Melnjak'ın önümüzdeki günler Türkiye'ye gelerek Çaykur Rizespor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
YENİ MALATYASPOR: 32 puanla şampiyonluk hayalleri kurmaya başlayan Yeni Malatyaspor, transferde bombaları ardı ardına patlatıyor. Sarı-Kırmızılılar, Ankaragücü’nden ayrılan Bifouma ve Fulham’dan Kamara ile her konuda anlaştı.
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