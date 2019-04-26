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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
26.04.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Flaş transfer açıklaması! Eski Galatasaraylı...

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Flaş transfer açıklaması! Eski Galatasaraylı...

Bundesliga ekibi Leipzig'de forma giyen, adı son dönemde Fenerbahçe ile anılan Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma'nın menajerinden flaş transfer açıklaması geldi.

Galatasaray'dan 2016-2017 sezonunu ardından 12.5 milyon euro bonservis bedeliyle Alman ekibi Leipzig'e transfer olan Bruma, uzun süredir Fenerbahçe'nin gündemindeydi.

2022 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Alman ekibinde fazla şans bulamayan Portekizli yıldızı uzun süredir gündeminde tutan sarı-lacivertlilere dün iyi bir haber geldi.

24 yaşındaki futbolcunun menajeri Catio Balde, Alman Fussball Transfer'e oyuncunun geleceğiyle ilgili flaş açıklamalar yaptı.

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Alman temsilcisinden ayrılmaya sıcak baktıklarını ifade eden Catio Balde şunları söyledi:

"Leipzig'in Bruma'yı satmaya niyeti varsa, önümüzdeki günlerde belli olacak. Bu durumdan biz de mutlu değiliz. Türkiye'den ve birçok kulüpten ciddi teklifler var. Bruma, kulübün kendisini gönderme kararı almasından çok mutlu olacaktır. Sezon sonu Bruma'nın geleceği için masaya oturacağız. Portekiz Milli Takımı'na da tekrar seçilmek istiyor ve bu yüzden oynayacağı bir kulübe gitmeyi planlıyor"

SÜPER LİG'DE ETKİ BIRAKMIŞTI

Bruma, Galatasaray forması giydiği 2016-17 sezonunda Süper Lig'de başarılı bir performans sergilemişti. Kanatlarda oynayan 24 yaşındaki futbolcu, forma giydiği 30 lig maçında 11 kez rakip fileleri havalandırmış, 6 da asist yapmıştı. Bu sezon Leipzig ile 26 resmi karşılaşmada forma giyen Bruma, 1261 dakika sahada kaldı. Portekizli yıldız, bu maçlarda 3 gol atarken, 3 de asist yaptı.

Bruma bu sezon RB Leipzig'in sahasında Werder Bremen’i 3-2 yendiği maçta takımının galibiyet golünü kaydetmişti...

RB Leipzig 3-2 Werder Bremen (MAÇ ÖZET)Galatasaray eski futbolcu Bruma’nın takımı RB Leipzig, sahasında Werder Bremen’i 3-2 yendi. Ev sahibi takım 22. dakikada Klostermann ve 44. dakikada Timo Werner’in sayıları ile devreyi 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda ise Werder Bremen 67’de Kruse ve 77’de Sargent'in golleriyle maçta 2-2'lik ile eşitliği yakaladı. 87. dakikada ise Bruma, yaptığı şık vuruş ile takımına galibiyeti getirdi: 3-2.
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Flaş transfer açıklaması Eski Galatasaraylı...

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