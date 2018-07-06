Flaş transfer açıklaması! Babel...
Beşiktaş'ta Ryan Babel, hakkında takımdan ayrılacak iddialarına cevap verdi. Yıldız futbolcu takımdan ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığı belirterek önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Babel'in açıklamaları:
İnsanların mantıklı olmalarını rica ediyorum. Türkiye'de yazılan şeylerin yüzde 90'ının mantıksız ve saçma olduğunu siz de biliyorsunuz. Sosyal medya paylaşımımın altında sinyal aramaya gerek yok. Ayrılacak olsam direkt söylerim. Kesinlikle kalıyorum. Diğer kulüpler [Flamengo] bana ilgi gösteriyorlarsa bu kontrol edeceğim bir şey değil. Demek ki iyi oynuyorum, bununla gururlanırım. Gönül ister ki tekrar Real Madrid ve Barcelona'dan teklif gelsin. Aslında tatil için imaj yenilemiştim. Saçlarım için olumlu geri dönüşler oldu ve ben de karar verdim, devam edeceğim. Yeni sezona bu şekilde gireceğim. Siyah ve gri forma hoşuma gitti, giymek için sabırsızlanıyorum.
En popüler Dünya Kupası bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle