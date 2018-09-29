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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
29.09.2018 - 09:33, Son Güncelleme:

Flaş Totti detayı! Cengiz Ünder...

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Flaş Totti detayı! Cengiz Ünder...

Kariyerini 40 yaşında noktalayan ve 42'nci yaş gününde bir otobiyografi kitabını piyasaya süren Roma'nın efsanevi kaptanı Francesco Totti ile ondan bayrağı devralan Daniele De Rossi arasında gülüşmelere neden olan, Cengiz Ünder üzerine bir diyalog yaşandı.

 

Ünlü spor gazetecisi Paolo Condo'nun hazırladığı kitabın tanıtımı, önceki akşam Roma'daki tarihi Kolezyum Amfitiyatrosu'nda yapıldı.

Totti ile yolları kesişmiş olan futbol dünyasından birçok ismin katıldığı etkinlikte, şimdi sarı-kırmızılı kulüpte yönetici olan Totti'ye, "Ayrılırken soyunma odasında neyini bıraktın?" sorusu yöneltildi.
Totti'nin, "Her şeyi aldım, çoraplarımı bile. Orada bir şey bırakmadım," diyerek katılımcıları güldürmesi üzerine gazeteci Condo, "Bu kitabı hazırlarken Roma'nın soyunma odasına da gittim. Totti'nin oradaki koltuğunu kim almış, biliyor musunuz? Zavallı Cengiz Ünder! İtalyanca konuşamıyor ve bunun sorumluluğunun da farkında değil," dedi.

Flaş Totti detayı Cengiz Ünder...



Totti'nin de buna karşılık, "Ama onun fotoğrafını kaldırdığınızda altında benimki duruyor hâlâ," demesi de gülüşmelere neden oldu.
Bunun üzerine De Rossi'nin, "Cengiz hazır ha, hazır ona göre" diyerek onun Totti'nin yerini alabileceğini ima etmesi dikkat çekti.

TOTTI: "HAYATIMDA HİÇ KİTAP OKUMADIM"
Condo'nun kaleme aldığı, 25 yıllık kariyerinin tamamını Roma'da geçiren Totti'nin "Un Capitano (Bir Kaptan)" adlı otobiyografi kitabı 20 ülkede piyasaya çıktı.

Kolezyum'da 300 kişinin katıldığı etkinlikte konuşan Totti, "Hayatımda hiç kitap okumadım. Bu ilk oldu" diye espri yaptı.
Kitapta pek çok ilgi çekici nokta bulunuyor. Takımına ve şehrine sadakati dillere destan olan Totti'nin bunu, "Bir gecede 6 kızla beraber dışarıya çıktığım da oldu, hepsini birbiriyle aldattım ama Roma'yı asla aldatmadım" diye anlatması dikkat çekici.

TOTTI'NİN GELECEĞİNİ DUYAN MAHKUM BİR HAFTA CEZASINI UZATTIRDI
Kitabın bir diğer dikkat çekici kısmı ise şöyle; 2006'da İtalya'nın Dünya Kupası'nı kazanması üzerine Totti, Roma'daki Rebibbia Hapishanesi'ne bir ziyaret gerçekleştireceğini açıklar.

Bu duyuru, hapishanede büyük bir heyecan ve sevinç yaratır. Ancak bir  mahkum buna çok üzülür, çünkü ünlü futbolcunun ziyaretinden bir hafta önce cezası bitecek ve tahliye edilecektir. Cezaevi yönetimine bir dilekçe yazan bu kişi, mahkumiyetinin bir hafta daha uzatılmasını talep eder, Totti ile fotoğraf çektirebilmek için ve "Beni serbest bırakırsanız çılgınca bir şey yapıp cezaevine geri dönerim" diye tehdit ederek, amacına ulaşır. 

Bu arada, hayır kuruluşlarına yaptığı bağışlarla da tanınan Totti, kitabın gelirinin bir kısmının Katolik Kilisesi'ne bağlı Çocuk İsa (Bambin Gesu) Hastanesi'ne verileceğini duyurdu.

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