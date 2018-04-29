Flaş tahmin... 'Terim gerçeğiyle Galatasaray kazanır!'

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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29.04.2018 - 18:01, Son Güncelleme:

Flaş tahmin... 'Terim gerçeğiyle Galatasaray kazanır!'

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Flaş tahmin... 'Terim gerçeğiyle Galatasaray kazanır!'

Hürriyet Gazetesi Galatasaray muhabiri ve Spor Arena yorumcusu Ali Naci Küçük, dev derbi öncesi değerlendirmelerde bulundu...

İşte, Ali Naci Küçük'ün yorumları...

- Galatasaray için Fatih Terim demek başarı demektir... Galatasaray'a yaşattığı 6 şampiyonluk, UEFA Kupası ve kazandırdığı nice kupalara girmiyorum bile! Galatasaray, kendisi için tek ihtimalli olan yani final niteliği taşıyan maçlardan yüzde 90 galibiyetle ayrılan bir takımdır... Arşivlere bakarsanız, görürsünüz... Bu akşam da, bana göre farklı bir tablo ortaya çıkmaz ve 21. şampiyonluk hedefi için kazanmaya mecbur olan Galatasaray sahadan 3 puanla ayrılır!

Galatasaray ve Beşiktaş TT Stadyumu'nda!Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de karşılaşacağı Beşiktaş maçı için kamp yaptığı Florya Metin Oktay Tesisleri’nden ayrıldı. Galatasaray’ı maç öncesinde taraftarlar destek vermek için tesislere akın etti. Taraftarlar, takımı tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde uğurladı. Beşiktaş kafilesi ise Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nden stada gitmek üzere hareket etti. Kafileyi çok sayıda taraftar tesislerin önünde coşkuyla uğurladı.
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- Galatasaray, sahasında, seyircisi önünde bambaşka bir futbol kimliğine bürünen bir takım! Bugün tribünlerde 50 bin taraftarını göz önüne alırsak bence bu maçın ağır favorisi Galatasaray'dır! Terim gelmeden önce ilk yarıda derbi fakiri olan Galatasaray, sırası ile Kadıköy'den Fenerbahçe deplasmanında puanla çıktı. Sonra sahasında Trabzonspor ve Başakşehir'i mağlup etti. Bu akşam da, Terim'in sadece teknik, taktik değil motivasyon çalışmaları ile maçı kazanan Galatasaray olur.

- Terim beklendiği gibi 11 yabancıdan oluşan bir kadro sahaya sürdü! Bana göre kimse "Gık" diyemez! Serdar cezalı, Sinan desen kulübeden harikalar yaratan tek Galatasaraylı yerli oyuncu! Yine Terim'in maçın gidişatına göre kulübede en güvendiği isim Sinan olacaktır Tablo böyleyken bu 11 çıkmasa süpriz olurdu.

 

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