Flaş tahmin... 'Terim gerçeğiyle Galatasaray kazanır!'
Hürriyet Gazetesi Galatasaray muhabiri ve Spor Arena yorumcusu Ali Naci Küçük, dev derbi öncesi değerlendirmelerde bulundu...
İşte, Ali Naci Küçük'ün yorumları...
- Galatasaray için Fatih Terim demek başarı demektir... Galatasaray'a yaşattığı 6 şampiyonluk, UEFA Kupası ve kazandırdığı nice kupalara girmiyorum bile! Galatasaray, kendisi için tek ihtimalli olan yani final niteliği taşıyan maçlardan yüzde 90 galibiyetle ayrılan bir takımdır... Arşivlere bakarsanız, görürsünüz... Bu akşam da, bana göre farklı bir tablo ortaya çıkmaz ve 21. şampiyonluk hedefi için kazanmaya mecbur olan Galatasaray sahadan 3 puanla ayrılır!
- Galatasaray, sahasında, seyircisi önünde bambaşka bir futbol kimliğine bürünen bir takım! Bugün tribünlerde 50 bin taraftarını göz önüne alırsak bence bu maçın ağır favorisi Galatasaray'dır! Terim gelmeden önce ilk yarıda derbi fakiri olan Galatasaray, sırası ile Kadıköy'den Fenerbahçe deplasmanında puanla çıktı. Sonra sahasında Trabzonspor ve Başakşehir'i mağlup etti. Bu akşam da, Terim'in sadece teknik, taktik değil motivasyon çalışmaları ile maçı kazanan Galatasaray olur.
- Terim beklendiği gibi 11 yabancıdan oluşan bir kadro sahaya sürdü! Bana göre kimse "Gık" diyemez! Serdar cezalı, Sinan desen kulübeden harikalar yaratan tek Galatasaraylı yerli oyuncu! Yine Terim'in maçın gidişatına göre kulübede en güvendiği isim Sinan olacaktır Tablo böyleyken bu 11 çıkmasa süpriz olurdu.
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