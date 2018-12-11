Flaş sözler! Volkan Demirel ve Ozan Tufan...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
11.12.2018 - 08:31, Son Güncelleme:

Flaş sözler! Volkan Demirel ve Ozan Tufan...

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Flaş sözler! Volkan Demirel ve Ozan Tufan...

Eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin, Fenerbahçe için konuştu.

İşte Sinan Engin'in o çok tartışılacak sözleri.

- Ersun Yanal artık Fenerbahçe'de. Hayırlı olsun. Ersun Yanal bu takıma iki veya üç oyuncu transfer eder. O zaman da doğru oynattığı sürece bu takım bu mevcut durumun dışında bir tablo sergiler.

- Artık deniz bitti, kara göründü. Artık Ersun Yanal'ı almadan Erzurumspor maçına çıkabilir misin? Çıksan bile büyük protestolar olur. O yüzden Ersun Yanal geldi.

HİÇ DÜŞÜNMEM AFFEDERİM
- Kaleci Volkan Demirel ve Ozan Tufan hemen affedilmeli. Volkan üslupla ilgili sıkıntılar yaşamış. Fenerbahçe'nin durumuyla ilgili bir şey sorsalar, Volkan gibi anlatırız biz de. İkisini de derhal affederim ben olsam.

- Fenerbahçe üst düzey 3 oyuncu alıp takıma koymalı. Ersun Yanal iyi antrenör. Teknik becerisine ve çalışmasına inanıyorum Fenerbahçe, önümüzdeki yarı iyi transferlerle çıkışa geçecektir. Fenerbahçe’nin iyi gidişi yakalayacağı seri galibiyetlere bakar.

- Slimani flaş transfer olarak geldi. Kim derdi ki böyle oynayacak. Fenerbahçe’nin yaptığı tahmin tutmadı. Şimdi Ocak’ta nasıl yollarlar, buna bakacaklar. Fenerbahçe’nin kaleci Volkan’ı affetmesi, iyi bir stoper alması, orta saha ve kanat oyuncusu alması lazım.

Volkan Demirel çalışmalara devam ediyorFenerbahçe’de bu sezon sözleşmesi yenilenen ve daha sonra sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenör olarak görev yapan Erwin Koeman ile tartışan Volkan Demirel, bu davranışı sebebiyle kadro dışı bırakılmıştı. Demirel kadro dışı kalmasının ardından çalışmalarına Fenerbahçe’nin Dereağzı’nda bulunan tesislerinde devam ediyor. 37 yaşındaki kaleci kaleci antrenörleriyle beraber çalışmalarını gerçekleştirirken, antrenmanlardaki hırsı dikkat çekti.
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