Flaş sözler! Volkan Demirel ve Ozan Tufan...
Eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin, Fenerbahçe için konuştu.
İşte Sinan Engin'in o çok tartışılacak sözleri.
- Ersun Yanal artık Fenerbahçe'de. Hayırlı olsun. Ersun Yanal bu takıma iki veya üç oyuncu transfer eder. O zaman da doğru oynattığı sürece bu takım bu mevcut durumun dışında bir tablo sergiler.
- Artık deniz bitti, kara göründü. Artık Ersun Yanal'ı almadan Erzurumspor maçına çıkabilir misin? Çıksan bile büyük protestolar olur. O yüzden Ersun Yanal geldi.
HİÇ DÜŞÜNMEM AFFEDERİM
- Kaleci Volkan Demirel ve Ozan Tufan hemen affedilmeli. Volkan üslupla ilgili sıkıntılar yaşamış. Fenerbahçe'nin durumuyla ilgili bir şey sorsalar, Volkan gibi anlatırız biz de. İkisini de derhal affederim ben olsam.
- Fenerbahçe üst düzey 3 oyuncu alıp takıma koymalı. Ersun Yanal iyi antrenör. Teknik becerisine ve çalışmasına inanıyorum Fenerbahçe, önümüzdeki yarı iyi transferlerle çıkışa geçecektir. Fenerbahçe’nin iyi gidişi yakalayacağı seri galibiyetlere bakar.
- Slimani flaş transfer olarak geldi. Kim derdi ki böyle oynayacak. Fenerbahçe’nin yaptığı tahmin tutmadı. Şimdi Ocak’ta nasıl yollarlar, buna bakacaklar. Fenerbahçe’nin kaleci Volkan’ı affetmesi, iyi bir stoper alması, orta saha ve kanat oyuncusu alması lazım.
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