Flaş sözler! TFF'nin o koltuğunda profesyonel biri otursun...

İşte Demirkol'un, Milli Takım'ın Dünya Kupası hayallerine veda etmesi ve yaşanan krizlerin ardından yazdığı yazıdan bir bölüm...

- İzlanda’ya kaybettik ve gerçeklerimize döndük. Federasyon başkanlığı artık profesyonel olsun. Bu işi şımarık çocukların oyuncağı olmaktan çıkaralım.

- Konu yabancı sınırlaması değil. Gerçek bir organizasyon eksikliği. Bunu sağlamak için yeni bir şey deneyelim. Federasyon başkanlığı artık profesyonel olsun. Futbolun içinden gelme, bütün sorunlarını bilen bir duayeni işin başına getirelim. Maaşını da verelim. Etrafına profesyonelleri koyalım.

- Görevleri, rolleri iyice belirleyelim. Terim’in futbol direktörlüğü gibi her şeye tek başına karar verdiği bir düzenden bahsetmiyorum. Basketbol federasyonunda olduğu gibi takım çalışmasının önplanda olduğu, gerçek bir ayağa kalkışa vurgu yapıyorum. Tecrübeli bir ismin başında olduğu bir organizasyon...