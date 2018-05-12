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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
12.05.2018 - 17:41, Son Güncelleme:

Flaş sözler... 'Terim varsa sorun yok!'

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Flaş sözler... 'Terim varsa sorun yok!'

Hürriyet Gazetesi Galatasaray muhabiri ve Spor Arena yorumcusu Ali Naci Küçük, Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

- Galatasaray artık 21.şampiyonluk hedefine 180 dakika ve 4 puan uzaklıkta! Galatasaray zirveye çıkmaktan ziyade zor olanı yani zirvede kalmayı başarabilen bir takım. Hele ki Fatih Terim ile...Hele ki taraftarı önünde! Galatasaray finallerin takımıdır. Bu yüzden Malatya karşısında ben Galatasaray'ın son derece ciddi, istekli ve disiplinli bir futbol ortaya koyup 3 puana ulaşacağını düşünüyorum.

- Şampiyonluk yarışında ilk yarı bitiminde dengeleri değiştiren faktör Fatih Terim idi. Ve Galatasaray 33.haftaya girilirken yine Fatih Terim'in teknik direktörden ziyade şampiyonluğa giden yolda perde arkasında bir antrenörden çok daha fazlasını yaptı.
Ve bugün gelinen nokta Fatih Terim ile Galatasaray taraftarının payı çok büyük. Zor bir 90 dakikaya çıkacak olan Galatasaray'ın Bugün yine en önemli kozları kenardaki hocası ile tribünde bu sezon yalnız bırakmayan taraftarı olur

- Feghouli yoksa da Galatasaray'ın 21.şampiyonluk hikayesine adını altın harflerle yazdıran Sinan Gümüş var. Ama soyadı gibi Gümüş değil Galatasaray için Altın değerinde işler yaptı. Bugün de sahada olmayı fazlası ile hak etti. Galatasaray'ın Feghouli'yi arayacağını düşünmüyorum. Bu arada Galatasaray orta sahasının ' Cesur Yüreği' Donk kart sınırında... Göztepe deplasmanı öncesinde Donk'un buna dikkat edip şampiyonluk maçında takımını yalnız bırakmaması gerekli.

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