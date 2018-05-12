Flaş sözler... 'Terim varsa sorun yok!'
Hürriyet Gazetesi Galatasaray muhabiri ve Spor Arena yorumcusu Ali Naci Küçük, Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.
- Galatasaray artık 21.şampiyonluk hedefine 180 dakika ve 4 puan uzaklıkta! Galatasaray zirveye çıkmaktan ziyade zor olanı yani zirvede kalmayı başarabilen bir takım. Hele ki Fatih Terim ile...Hele ki taraftarı önünde! Galatasaray finallerin takımıdır. Bu yüzden Malatya karşısında ben Galatasaray'ın son derece ciddi, istekli ve disiplinli bir futbol ortaya koyup 3 puana ulaşacağını düşünüyorum.
- Şampiyonluk yarışında ilk yarı bitiminde dengeleri değiştiren faktör Fatih Terim idi. Ve Galatasaray 33.haftaya girilirken yine Fatih Terim'in teknik direktörden ziyade şampiyonluğa giden yolda perde arkasında bir antrenörden çok daha fazlasını yaptı.
Ve bugün gelinen nokta Fatih Terim ile Galatasaray taraftarının payı çok büyük. Zor bir 90 dakikaya çıkacak olan Galatasaray'ın Bugün yine en önemli kozları kenardaki hocası ile tribünde bu sezon yalnız bırakmayan taraftarı olur
- Feghouli yoksa da Galatasaray'ın 21.şampiyonluk hikayesine adını altın harflerle yazdıran Sinan Gümüş var. Ama soyadı gibi Gümüş değil Galatasaray için Altın değerinde işler yaptı. Bugün de sahada olmayı fazlası ile hak etti. Galatasaray'ın Feghouli'yi arayacağını düşünmüyorum. Bu arada Galatasaray orta sahasının ' Cesur Yüreği' Donk kart sınırında... Göztepe deplasmanı öncesinde Donk'un buna dikkat edip şampiyonluk maçında takımını yalnız bırakmaması gerekli.
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