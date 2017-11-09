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Flaş sözler! Sneijder ve Belhanda...

Teknik direktör Mustafa Denizli, TRT Spor'da yayınlanan Futbolun Zirvesi programında birçok konu hakkında görüşlerini dile getirdi.

Hürriyet Haber
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Denizli'nin sözlerinden derlenenler şöyle:

- Sneijder ve Belhanda'yı kıyasladığınız zaman çok farklı yönleri var. Sneijder gittikten sonra, takıma 5 tane direkt oynayabilen futbolcular geldi. Takım farklı kimliğe büründü ve doğru transfer yapıldığı net.

- Benim dönemimde, UEFA'yla ilgili sorun çıktı. O dönem zor atlatılamaz mıydı? Olabilirdi. Orada talihsizlik oldu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını kazansaydı puan farkı 8 olacaktı. Bu puan farkı rakiplerini yarıştan koparacaktı.

- Başakşehir'in ligde önünde gidebileceği bir yol var. Abdullah Avcı geçen yıl bunu test etti ve olumlu etkilerini gördü. Şu anda Başakşehir'in ligde bir tecrübesi var. Onu bu sezon başarabilir gibi geliyor.

- Arda'nın Türkiye'ye dönmemesi lazım. Huzuru kaçar. Her oyuncu bu dönemleri yaşar. Çok çalışacak. Şu anda hem İspanya'da hem başka Avrupa ülkelerinde oynama şansı var. (Ajansspor)

Flaş sözler Sneijder ve Belhanda...

Mustafa Denizli
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