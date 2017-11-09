Flaş sözler! Sneijder ve Belhanda...

Denizli'nin sözlerinden derlenenler şöyle:

- Sneijder ve Belhanda'yı kıyasladığınız zaman çok farklı yönleri var. Sneijder gittikten sonra, takıma 5 tane direkt oynayabilen futbolcular geldi. Takım farklı kimliğe büründü ve doğru transfer yapıldığı net.

- Benim dönemimde, UEFA'yla ilgili sorun çıktı. O dönem zor atlatılamaz mıydı? Olabilirdi. Orada talihsizlik oldu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını kazansaydı puan farkı 8 olacaktı. Bu puan farkı rakiplerini yarıştan koparacaktı.

- Başakşehir'in ligde önünde gidebileceği bir yol var. Abdullah Avcı geçen yıl bunu test etti ve olumlu etkilerini gördü. Şu anda Başakşehir'in ligde bir tecrübesi var. Onu bu sezon başarabilir gibi geliyor.

- Arda'nın Türkiye'ye dönmemesi lazım. Huzuru kaçar. Her oyuncu bu dönemleri yaşar. Çok çalışacak. Şu anda hem İspanya'da hem başka Avrupa ülkelerinde oynama şansı var. (Ajansspor)