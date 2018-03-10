Flaş sözler! Şenol Güneş'in çekincesi...
Hürriyet Gazetesi Beşiktaş yazarı ve Spor Arena yorumcusu Kenan Başaran, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı öncesi iki takım hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Medipol Başakşehir’in dün kaybetmesiyle ikincilik şansı Beşiktaş’ın ayağına çok daha erken geldi. Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarından alınan 6 puanın verdiği moral bugün ikincilikle taçlandırılırsa Galatasaray’ın elinden liderliği alması da çok fazla sürmeyecek Beşiktaş’ın.
Beşiktaş bu sezon hiç liderlik koltuğuna oturamadı. Sadece 3. haftadan 7. haftanın sonuna kadar ikincilik basamağında kaldı.
Haliyle yeniden ikinci olabilirse ‘şampiyonluk’ havasını çok daha fazla içine çekmeye başlar.
Güneş’in ilk 11 tercihinde bugün şunu görüyoruz: Negredo’nun hakkı Negredo’ya. İsapyol iki Fenerbahçe derbisi ve Trabzon maçlarındaki performansıyla ilk 11’i fazlasıyla hak etti. Ama onun takım arkadaşlarını beslediği kadar arkadaşlarının da onu beslemesi lazım. Negredo, kendisi gibi asistçi birini bulsa şu kalan 10 haftada bile 20 gol atabilir. Bugün de ben gol atamazsa onu kaç pas verildiğine, kaç pozisyon kaçırdığına bakarım önce.
GÜNEŞ'İN ÇEKİNCESİ! VIDA...
Diğer yandan Güneş’in Vida çekincesi sürüyor. Onu bugün de kulübede tuttu. Çünkü stoperde de çok iyi oynayan bir Medel var.
Medel, aslında ‘geçen sezonların Atiba’sı’ olmuş durumda. Şimdi de Medel’i nereye koysan oynuyor.
Bugüne kadar boy dezavantajını hiç sahaya yansıtmadı. Aksine Fenerbahçe derbisinde ağlara giden yüksek bir topu çıkartarak, kırılma anına imza atmıştı.
Bugün gözler yine Lens’in üzerinde olacak. Quaresma baskısı olmadan Trabzon’da oynadı ama beklentilerin altında kaldı. Bugün artık Fenerbahçe’den Beşiktaş’a geldiğini göstermek zorunda. Yoksa Güneş kanatta Negredo veya Love seçeneklerine yönelebilir.
Ümit Özat, Şenol Güneş ile son dönemlerde yaşadığı tartışmalardan ötürü illa ki bu maça daha özel bir motivasyonla çıkacaktır. Beşiktaş’ın 90 dakika aynı konsantrasyonla oynaması ve erken bir gol bulması şartı.
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