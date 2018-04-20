Flaş sözler! 'Passolig var, 1500 kamera var, bulacaksın...'
TivibuSpor yorumcularından Nihat Kahveci olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi.
Eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci flaş açıklamalar yaparken, şunları söyledi...
- Keşke şu an Babel'in pozisyon gol mü değil mi? Veyahut Pepe'nin pozisyonu kırmızı kart mı değil mi? diye konuşşaydık. Bu olayları bütün bir camiaya yüklememek lazım. Şu an Fenerbahçe taraftarları da üzgündür.
- Birisi yanımda bir şey atıyorsa bilinçli olup onu alması lazım. Bundan sonra futbolu konuşmanın anlamı yok. Biz şu an futbolu izleyecek miyiz diye tedirgin olduk.
- Passolig diye bir şey var, 1500 tane kamera çekiyor. Bulacaksın ve cezasını vereceksin. Bence maçı iyiki oynatmadı. Hocasının yaralandığını gören oyuncular agresif olur. Bu olayları da karıştırmamak lazım. (Ajansspor)
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