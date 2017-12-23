Flaş sözler! 'Kocaman bu işleri sever'

İşte, Ahmet Ercanlar'ın kritik maçla ilgili görüşleri...

- Kadrolar açıklandı, neler diyeceksin?

- Aykut Kocaman gençleri oynatmayı sever. Geçtiğimiz yıllarda Salih, Okan, Gökay gibi gençlere önemli şanslar verdi. Kimisi değerlendirdi, kimisi değerlendiremedi. Oğuz Kağan da bu şansı alanlardan biri oldu. Daha 18 yaşına yeni girdi. Akıllı olursa Kocaman ona daha çok şans verir. Milli takım da çok değerli bir orta alan oyuncusu kazanır.

- Fenerbahçe yine forvetsiz oynayacak. Bu handikap mı?

- Kocaman maça forvetsiz çıkmayı tercih etmiş. Fernandao ve Soldado hazır değil. Janssen de sakat. Mecburen Giuliano forvete geçmiş. Burada asıl iş Giuliano’nun boşalttığı alanlara koşular yapacak orta alan oyuncularında. Bakalım bu forvetsiz plan tutacak mı?

- Beşiktaş kaybetti. Fenerbahçe mutlaka 3 puan almak için sahada olacak. Alır mı?

- Fenerbahçe, Beşiktaş’ın kaybettiği haftada kazanırsa siyah beyazlılar için ligin ikinci devresi çok zor geçer. Sarı lacivertliler sadece zirve için değil Beşiktaş’ı saf dışı bırakmak için de kazanmak zorunda.