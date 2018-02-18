Flaş sözler! 'Gözüm Tolga'nın üzerinde olacak!'
Hürriyet Gazetesi Galatasaray muhabiri ve Spor Arena yorumcusu Ali Naci Küçük, Kasımpaşa-Galatasaray maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.
İşte, Ali Naci Küçük'ün zorlu mücadeleyle ilgili görüşleri...
- Galatasaray'ın ilk 11'i için ne diyorsun?
- Fatih hoca deyim yerindeyse Kasımpaşa’nın aklını karıştırdı. Tolga, ligin ilk yarısında sol açıkta sürpriz performansa imza atan isimdi. Herkes Sinan ya da Yasin’i beklerken Fatih hoca, Tolga’yı sahaya sürdü. Tolga bugün net bir mesaj verecek, “Ben bu formaya talibim ya da değilim” diye... Benim de gözüm onun üzerinde olacak. Performansını ben de çok merak ediyorum. Bugüne kadar Fatih Terim kime sürpriz şekilde forma verdiyse o isim hakkını verdi. Sıra Tolga’da...
- Kilit rolü kim üstlenir sarı kırmızılı takımda?
- Bana göre Galatasaray’ın bugün en kilit oyuncusu Feghouli...
Galatasaray adına maçı kolay hale getirecek isim Feghouli’dir.
Belhanda’nın yokluğunda Feghouli 10 numara pozisyonunda iyi bir performansa imza atarsa Galatasaray kolay bir galibiyete imza atar.
- Bankoların bankosu denilen Mariano, yedek! Bu nasıl oldu?
- Mariano’nun yedek kalması sizleri şaşırtabilir... Ama bizleri şaşırtmadı. Nedeni ise Fatih hoca formanın hakkını veren herkese karşılığını verir. Linnes, Antalya maçında başarılı performans sergiledi ve bugün sahada olmayı hak etti. Durum sadece bundan ibaret.
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