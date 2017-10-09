Flaş sözler! G.Saray son 5 haftaya gelmeden şampiyon...

Galatasaray Odeabank'ın yeni kaptanı Göksenin Köksal açıklamalarda bulundu. Küçüklüğünden beri kurduğu kaptanlık hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirten Köksal, "Küçüklüğümden beri bunun hayalini kuruyordum. Hep kaptan olmak istedim. Neticesinde de 26 yaşında bu fırsat geldi. Allah nasip etti bana. Böyle büyük bir camianın kaptanı olmak önemli bir şey. Camianın bana verdiği güvenle bu sezonu daha fazla süre alarak, kendimi geliştirerek, sakatlık olmadan geçireceğim" şeklinde konuştu.

"BİR DAHA EUROCUP'I KAZANMAK GERÇEKTEN KOLAY BİR ŞEY DEĞİL"

2015 yılında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda kazandıkları Eurocup'ın Türk spor tarihi açısından çok önemli bir başarılı olduğunu vurgulayan milli oyuncu, "Bir daha Eurocup'ı kazanmak gerçekten kolay bir şey değil. İlk önce lige konsantre olmamız lazım. İnşallah gönül ister ki yine taraftarımızın önünde o kupayı kaldıralım. Ama kolay değil. Bunun için çok çalışmamız lazım. Daha yeni kurulan bir takımız. Herkesin taşın altına elini sokması lazım. Ben de kaptan olarak üzerime düşeni en iyi şekilde yapacağım" diye konuştu.

"FUTBOL TAKIMIMIZ SON 5 HAFTAYA KALMADAN ŞAMPİYON OLACAKTIR"

Galatasaray taraftarının Avrupa'nın en büyük taraftarı olduğunu yineleyen başarılı basketbolcu, "Taraftarı işin içine katmak çok önemli. Taraftarımızla bir olan bir takımız ve bizden beklentileri büyük. Onlar bizim 6. adamımız" dedi. Köksal, Galatasaray Futbol Takımı'nı da takip ettiğini açıklayarak, "Futbol takımımız son 5 haftaya gelmeden şampiyonluğu ilan edecektir. Çok iyi bir takım, takip de ediyorum" değerlendirmesinde bulundu. (Habertürk)

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