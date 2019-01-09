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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
09.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Flaş sözler! 'Futbolu bırakıyorum'

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Flaş sözler! 'Futbolu bırakıyorum'

Trabzonspor' da bir süre önce kadro dışı bırakıldıktan sonra geçtiğimiz gün sözleşmesi feshedilen Onur Recep Kıvrak, başka takımda oynamayacağını, futbolu bırakmaya karar verdiğini söyledi

Yerel Karadeniz Gazetesi’nden Osman Başkır’a konuşan Onur’un çarpıcı açıklamaları şöyle: “Hakkımda yalan yanlış şeyler yazıldı. Eğer ben paracı olsam ve hakkım olanda ısrarcı olsaydım serbest kalacaktım. Paramı da çatır çatır alacaktım. Trabzonspor’a transfer yasağı gelecek, belki de 2 yıl transfer yapamayacaktı.”

Benim için bu iş bitti

Bana ödeyecek paraları yoktu ama sırf Trabzonspor zor durumda kalmasın diye her şeyi sineye çektim ve bana önerdikleri şartları kabul ettim. Burada 12 yılım geçti. 6 yıl kaptanlık yaptım. Artık bir daha bu şehre dönmemek üzere İzmir’e gidiyorum. “Trol hesaplarla sosyal medyadan üzerime saldırıldı ancak Trabzonspor’a olan sevdam yüzünden bunların hepsini önemsemeyip bir kenara attım. Çok yıpratıldım.”

Ailem de aynı kararda

Tesislerde rahmetli Dozer Cemil’in bir sözü asılı. Diyor ki, ‘Ben Trabzonspor’un takım kaptanıyım. Gerekirse futbolu bırakırım ama başka bir takımın kaptanının arkasında sahaya çıkmam.’ Bu söz benim düsturumdur. Artık benim için bu iş bitti. Futbolu bırakıyorum. Ailemin de kararı bu yönde. Herkes hakkını helal etsin.”

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