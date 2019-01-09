Flaş sözler! 'Futbolu bırakıyorum'
Trabzonspor' da bir süre önce kadro dışı bırakıldıktan sonra geçtiğimiz gün sözleşmesi feshedilen Onur Recep Kıvrak, başka takımda oynamayacağını, futbolu bırakmaya karar verdiğini söyledi
Yerel Karadeniz Gazetesi’nden Osman Başkır’a konuşan Onur’un çarpıcı açıklamaları şöyle: “Hakkımda yalan yanlış şeyler yazıldı. Eğer ben paracı olsam ve hakkım olanda ısrarcı olsaydım serbest kalacaktım. Paramı da çatır çatır alacaktım. Trabzonspor’a transfer yasağı gelecek, belki de 2 yıl transfer yapamayacaktı.”
Benim için bu iş bitti
Bana ödeyecek paraları yoktu ama sırf Trabzonspor zor durumda kalmasın diye her şeyi sineye çektim ve bana önerdikleri şartları kabul ettim. Burada 12 yılım geçti. 6 yıl kaptanlık yaptım. Artık bir daha bu şehre dönmemek üzere İzmir’e gidiyorum. “Trol hesaplarla sosyal medyadan üzerime saldırıldı ancak Trabzonspor’a olan sevdam yüzünden bunların hepsini önemsemeyip bir kenara attım. Çok yıpratıldım.”
Ailem de aynı kararda
Tesislerde rahmetli Dozer Cemil’in bir sözü asılı. Diyor ki, ‘Ben Trabzonspor’un takım kaptanıyım. Gerekirse futbolu bırakırım ama başka bir takımın kaptanının arkasında sahaya çıkmam.’ Bu söz benim düsturumdur. Artık benim için bu iş bitti. Futbolu bırakıyorum. Ailemin de kararı bu yönde. Herkes hakkını helal etsin.”
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