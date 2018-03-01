Flaş sözler! 'Fırat Aydınus'a takılmazlarsa...'
Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri ve Spor Arena yorumcusu Ahmet Ercanlar, kupa derbisinin ilk yarısını değerlendirdi.
İşte, Ahmet Ercanlar'ın yorumları...
- Fenerbahçe lig maçına göre daha derli toplu ve etkili oynadı. Fırat AydInus'un ters kararlarına çok takılmamaları gerek. Fenerbahçe lehine ilk faul 24. dakikanın 38'inci sanİyesinde Fenerbahe 6 pasının içinde verildi. Aydınus sanki bir şeyleri ispat etmeye çalışıyordu. Başardı da...
- Fenerbahçe 10 kişi kalmasına rağmen bu maçı kaybetmeyebilir. Kocaman'ın takımı bu kez en az rakip kadar istekli oynuyor. 10 kişi kalmaları onları zorlayacaktır ama bu istekle devam ettikleri takdirde ikinci maç için istedikleri skoru elde edebilirler...
- Hakem maçı böyle yönetmeye devam ederse ikinci devre çığırından çıkabilir... Kocaman'ın bu kadar çok hakeme itiraz ettiği bir maçı hatıramıyorum. Özellikle Soldado'ya yapılan çok sert harekete vermediği faul inanılmazdı. Tüm kulübe 4. hakeme koştu.
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