Flaş sözler! Fernandao'ya bir şey olursa...
Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri ve Spor Arena yorumcusu Ahmet Ercanlar, sarı lacivertlilerin Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulundu.
İşte Ahmet Ercanlar'ın, zorlu mücadeleyle ilgili görüşleri...
- Son anda Volkan Demirel şoku yaşadı Fenerbahçe. Bu nasıl etki yaratır?
- Volkan Demirel’in oynamaması mutlaka ki bağırsak enfeksiyonundan kaynaklanıyor. Ama Aykut Kocaman biraz da onu korumaya aldı. Beşiktaş maçındaki en önemli oyuncusu o olacak. Derbi atmosferini en iyi bilen oyuncu o. Kameni de bugün gerekeni yapacaktır. Sorun olmaz kalede.
- Beşiktaş iki fire verdi derbi öncesi. Fenerbahçe bir anlamda önlem aldı mı?
- İlk 11’deki oyunculardan sadece Hasan Ali kart sınırında. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok gibi görünüyor. İsmail ve Soldado ise 21 kişilik kadroda yoklar.
- Kenarda golcüsü yok Fenerbahçe'nin. Hamle şansı ne olur?
- Kulübede yedek forvet yok. Kocaman açısından sıkıntılı bir durum. Soldado’nun yokluğunda Fernandao sakatlanırsa ne olacak soru işareti.
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