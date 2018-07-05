Flaş sözler! 'Fenerbahçe eğer onu alırsa...'
The Independent yazarı Jack Pitt-Brooke, Fenerbahçe’nin radarındaki Bolasie’yi yorumladı.
- Bir kanat oyuncusunda bulunması gereken tüm özelliklere sahip bir isim. Oldukça hızlı ve bire bir pozisyonlarda da çok başarılı. Eğer Fenerbahçe onu almayı başarırsa büyük bir yıldızı kadrosuna katmış olur.
- Bolasie, uzun yıllardır İngiltere Premier Lig’de forma giyen bir futbolcu. Dünyanın en iyi liginde kendisini ispatlamış bir isim ve bundan dolayı her ligde başarılı olma potansiyeline sahip. Everton, onu 2 yıl önce Crystal Palace’tan 29 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.
- Bir kanat oyuncusunda bulunması gereken tüm özelliklere sahip bir futbolcu. Oldukça hızlı ve bire bir pozisyonlarda da çok başarılı. Kolay rakip geçebilmesi ve kanatlardan ceza alanına inebilme özelliğinin bulunması onu Everton’ın özel oyuncularından birisi yapıyor.
- Geçen sezon Premier Lig’de 16 karşılaşmada görev yapıp 1 gollük performans ortaya koydu. Yeni teknik direktör Marco Silva’nın takımında tutmak istediği oyuncular arasında yer alıyor. Eğer Fenerbahçe onu almayı başarırsa büyük bir yıldızı kadrosuna katmış olur.
- 29 yaşındaki futbolcu, heyecan veren bir isim. Hem takım arkadaşlarına hem de takımının taraftarına pozitif görüntüsüyle enerji verdiğini söyleyebiliriz. Çalışkan yapısı ve hırslı futboluyla tam bir karakter oyuncusu olduğunu belirtmeliyim. Everton’da zaman zaman istikrar sorunu yaşasa da düzenli olarak görev yapması halinde farkını belli eder. (Fanatik)
BOLASİE KİMDİR?
24 Mayıs 1989 tarihinde dünyaya gelen Yannick Bolasie, Fransız asıllı Demokratik Kongo Cumhuriyeti millî futbolcudur. Premier League takımlarından Everton'un formasını giyen oyuncu, orta saha bölgesinde görev yapmaktadır.
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