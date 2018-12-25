Flaş sözler! 'Ersun gelecek, dertler bitecek deniyordu ama...'
Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin Antalya deplasmanındaki mücadelesini değerlendirirken çarpıcı sözler sarfetti...
İşte Erman Toroğlu'nun A Spor'da yaptığı o açıklamalar...
- MHK’de çalışan adamların geçmişleri tertemiz olmalı. Hata yapıyorlar ama ben bu MHK’ya güveniyorum. 60 yıldır bu alemin içerisindeyim. Neyin ne olduğunu iyi bilirim.
- Bu paylaşımlar cahillik. Serdar Aziz, hakem kararı vermeden topu attı atıldı. Cahil olmasa, VAR varken topu alıp atar mı? Bu kafadaki topçulardan fazla bir şey beklemeyin.
- Ligin devre arası Fenerbahçe transfer yapacak deniyor. Fenerbahçe transfer yapacak ama, Rizespor’un, Erzurumspor’un eli armut mu toplayacak? Onlar da transfer yapacak. Her maç takılabilirsin. Ligin yukarısı da kopmadı.
HEPSİ PARALI ASKER
- Ne bekliyorsunuz bu adamlardan? Fenerbahçe için eve gidip ağlasınlar mı? Bunlar aldıkları paraya bakar. Bunlar paralı askerler.
- Antalyaspor tüm maç boyunca topun arkasına geçti. Bugün sınıfta kalan Antalyaspor seyircisi. O stadın dolması lazım.
- Yeni gelen bir teknik adam. Daha ikinci bir maç, bir şey diyemezsin. ‘Ersun gelecek, dertler bitecek’ diye bir şey yok. Onu beklemesinler. Biraz kımıldasa iyi ama kımıldayacak gibi de gözükmüyor.
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