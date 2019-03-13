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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fotomaç
13.03.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

Flaş sözler: Emre Akbaba için takımı bıraktım

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Flaş sözler: Emre Akbaba için takımı bıraktım

Spor Toto 1. Lig'de sezona Yalçın Koşukavak yönetiminde iddialı bir kadro ile başlayan ancak sahada beklenen başarıyı tam anlamıyla gösteremeyen Gazişehir Gaziantep, 9. haftadaki Ümraniyespor maçıyla takımın başına geçen yeni hocası Mehmet Altıparmak ile iyi bir ivme yakaladı.

Koşukavak yönetiminde 7 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 11 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, ligin 9. haftasında teknik patronluğa getirilen Mehmet Altıparmak önderliğinde oynadığı 16 maçta ise 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 28 puan topladı, yükselişe geçti.

TARAFTARLA BARIŞTIK
Geçen hafta lider Osmanlıspor'u yenerek zirveyi karıştıran Gazişehir, bu hafta da Elazığspor'u 2-0'la geçti ve play-off iddiasını sürdürdü. Elazığspor maçı sonrası konuşan Altıparmak, önemli açıklamalar yaptı. 49 yaşındaki hoca, öncelikle Elazığ maçını değerlendirerek, "Gerçekten çok istediğimiz hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Maçın çok zor geçeceğini biliyorduk. Geçen haftadan daha zor geçti. Geçen haftaki galibiyeti biraz daha pekiştirmek ve daha anlamlı hale getirmek için bu galibiyet önemliydi. Uzun süredir üst üste iki galibiyet alamıyorduk. Bu hafta bunu başardık. Özellikle iç sahada uzun süredir galibiyetimiz yoktu Hatay maçından sonra. Bu durum oyuncular üzerinde baskı oluşturuyordu ama geçen haftaki galibiyetle hem o öz güveni geri geldi hem de oyun anlamda daha iyi bir noktaya geldik. Maça da çok iyi başladık. İlk 20 dakikalık bölümde 3-4 tane yüzde yüzlük gol pozisyonu kaçırdık. Tekrar taraftarımızla barışmamız anlamında önemliydi. Rakibin bir tane direkten dönün topu var. Başka da pozisyonu yok" dedi..

ARTIK TAM KADROYUZ
İlk devreyi 31 puanla kapattıktan sonra ikinci devrede bir dönem istediği sonuçları alamamaları ile ilgili Altıparmak, "Yalçın, Ahmet ve Mehmet Erdem, yani savunmamızın tamamı sakatlandı. İki ön liberoyu stoper oynatmak zorunda kaldık. Bu bizi tabii ki olumsuz etkiledi. Şu andaki kadromuzla oynasaydık daha farklı sonuçlar alabilirdik. 4-5 oyuncunun eksikliğini çok hissettik. Bu nedenle istediğimiz skorları alamadık. Yaptığımız takviyelerin takıma uyumu da zaman aldı. Ancak şu an tam takım olduk. Bundan sonra her karşılaşmayı kazanacak gücümüz var. Bu ligin en iyi kadrosu bizde" dedi.

BİZ HÜCUM TAKIMIYIZ
İşte usta hocanın söyledikleri: "Geldiğimizde Gazişehir 4. sıradaydı ama pek öne oynamıyordu. Biz bunu geliştirmek istedik ve bu yönde çalıştık. Tabii ki bu hemen olacak bir şey değildi. Bu sistemin yerleşmesi zaman aldı biraz. Kurulu düzeni değiştirmek süreç istiyordu. Artık hem içerde hem dışarıda hep atak oynamaya başladık. Bir yese bile 2 atabilecek bir takım haline geldik. Biz hücum takımıyız. Ancak geliştirmemiz gereken bazı yönlerimiz de var. Bunun için de mücadele ediyoruz. Savunmamız gelişmeli."

SOW ÇOK MÜTEVAZI
"Yeni transferlerimizden Sow'un gol atması bizi daha da mutlu etti. 7 ay futbol oynamamıştı ve 4-5 haftadır bizimle. Kendisini taraftar çok seviyor ve biz de ona güveniyoruz. Bu nedenle onu kaptan yaptık. Golden sonraki sevinç yumağı takımın onu sahiplendiğinin bir göstergesi. Çok üst düzey takımlarda oynamasına rağmen inanılmaz mütevazı bir isim."

Flaş sözler: Emre Akbaba için takımı bıraktım

ŞAMPİYONLUK MAÇI ÜMRANIYE
"Ümraniye bizim şampiyonluk maçlarımızdan biri. Yakaladığımız havayı devam ettirmek anlamında çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Benim takımım deplasmanda daha iyi oynuyor. Yine futbolun güzelliklerini sahaya yansıtıp kazanmak için sahaya çıkacağız. Umarım İstanbul'dan istediğimizi alarak döneriz. Bu bizim için çok önemli. Hedefimizde hiçbir sapma yok. Önümüzde 9 tane final maçı var. Rakiplerimiz birbiriyle oynayacak. Bu bizim için bir avantaj. Gazişehir her anlamda Süper Lig'i hak eden bir takım. Gazişehir şehri gerçekten Süper Lig'i çok özledi. Geçen yıl Erzurum'da yaptığımız gibi bu kez de mayıs ayında Gazişehir'le Süper Lig'e çıkacağız."

HAKEMLER ADIL OLMALI
"12-13 senelik futbol hayatımda 2 ya da 3 hakem hakkında konuşmuşumdur. İstanbulspor maçının hakemi Zorbay Küçük inanılmaz hatalar yapmıştı. Kendi işimize bakmaya çalışıyoruz ama adalet istiyoruz. Hakemler sahanın hakimi olabilir ama ukalalık yapma hakları yoktur. Hakemler benim oyuncuma da normal davranmak zorundadır. Tepkim benim bundandır. 'Konuşma lan' diye bir şey söyleyemez hakem. İnsanların canını yakmışsın hatalı verdiğin kararla insanların kaderiyle oynuyorsun.

1. LIG DAHA ZEVKLI
Süper Lig ve TFF 1. Lig arasında da değerlendirme yapan Altıparmak, "Süper Lig'de eskiden 4 büyükler dediğimiz takımların içine şimdi Başakşehir girdi. Abdullah hoca başta olmak üzere hepsini kutluyorum. Bunun dışında Süper Lig'de olacaklar belli. Bu 4, 5 takım dışında şampiyon olan takım olmaz. Ancak bizim ligde şu anda lider Ankaragücü ama bu takım kiminle oynarsa oynasın, maçtan önce sonucu kestiremiyorsunuz. Sonucu yüzde 80 belli olan maçlar oynanıyor Süper Lig'de. Ancak bizim ligde böyle durum yok. Her deplasmanda her takım kaybedebiliyor. Bu da bizim ligimizin daha keyifli olmasına sebep oluyor. Süper Lig'le TFF 1. Lig arasında çok ciddi bir parasal fark da var. Bizim ülkemizde fark oluşturanlar yabancı oyuncular. Böyle olunca da neden Türk oyuncu yetişmiyor deniliyor. Biz Türk oyuncuyu oynattığımız zaman taraftar, dışarı diye bağırıyor. İlla yabancı olacak" diye konuştu.

Flaş sözler: Emre Akbaba için takımı bıraktım

GÜNEŞ İDOLÜMÜZDÜR
Altıparmak Milli Takım'ın başına geçen Şenol Güneş ile ilgili şunları söyledi: "Şenol Güneş'i çok severim. Bizim için idol hocalardan biri. Çok doğru bir seçim olduğunu düşünüyorum. Türk futbolunun başarısı için çok doğru bir tercih yapılmıştır. Ama tabii ki biraz sabır göstermemiz lazım. Zaman vermemiz gerek. Allah yolunu açık etsin. Çok başarılı olacağını, Türk futbolu için iyi işler yapacağını biliyorum. Ona inancımız sonsuzdur

YABANCILARA İNANILMAZ PARA GiDiYOR
Türkiye'ye gelen bazı yabancı oyuncuların hiçbir katkı sağlamadan inanılmaz paralar kazandığını vurgulayan Altıparmak, "Bizde yabancı oyuncuya 2, 3 ay parasını vermediğin zaman adam serbest kalıyor. Türk oyuncularda bu durum yok. İster istemez bu nedenle her şeyini tam yapıyorsun. Bizim ligimizde de 5 yabancı var. Rekabet ortamının olduğu yerlerde bu durumu kullanıyorsun. Ama önümüzde Altınordu gibi bir örnek ver. Yabancı oyuncu olmadan da aslanlar gibi mücadele edebiliyor. Başkan ve hocalar uzun vadeli gelirse Türkiye'de çok şey değişir. Bizde lig başlıyor ve şansın 5 hafta. Bundan dolayı ne oyuncu yetiştirebiliriz ne de oyuncuları oynatabiliriz, bu düzende devam eder. Türk futbolunun geleceğini unutmamalıyız. Bazı şeylerin değişmesi lazım" diye konuştu.

EMRE AKBABA KEŞFİ
Aalanyaspor'da iken transfer listesinin başına Emre Akbaba'yı yazdım. Hocam bu kim dediler? Kimse bilmiyor. Kahramanmaraş Belediyespor'da oynayan bir sporcu kim bilecek Emre'yi? Ben onu maçta izleyip keşfettim ve onunla alakalı çok savaştım. Alınacaktı -alınmayacaktı derken 'Alınmıyorsa bırakıyorum' dedim ve Emre için takımı bıraktım. Tabii sonra işler değişti Emre'ye de büyük haksızlıklar yapıldı, sorunlar yaşandı fakat ben ne yaptım ne ettim onu Alanyaspor'un kadrosuna dâhil ettim. Hatta başkana, 'Emre Akbaba ile 5 senelik anlaş bunu 5 yıl sonra büyüklere satacaksın' dedim.

Flaş sözler: Emre Akbaba için takımı bıraktım

BAŞARILI OLUR
Emre Akbaba eski halini alır. Türk futbolcular içindeki en kreatif olan futbolcudur. Hem çok çalışkandır, isteği üst düzeydedir. Çok önemli bir profesyoneldir. G.Saray'a ve Türk futboluna önemli katkılar sunacaktır. Ona çok güveniyorum."

ALANYA'DA COŞMUŞTU
Mehmet Altıparmak, özellikle Alanyaspor'da inanılmaz işler yapmış, 2014'te güney ekibini 1. Lig'e çıkarmıştı. Altıparmak yönetiminde özellikle iç saha performansıyla öne çıkan Alanyaspor, tüm profesyonel liglere bakıldığında, Fenerbahçe ve Keçiörengücü'yle birlikte evinde en çok maç kazanan 3 takımdan biri olmuştu. Taraftarı önündeki 17 maçın 14'ünü kazanan turuncu-yeşillilerde Emre Akbaba, Burak Uça, Efecan Karaca gibi isimler de lige damga vuran oyuncular olarak göze çarptı.

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