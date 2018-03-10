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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler Futbol HaberleriBeşiktaş'a yeni slogan! Come to Beşiktaş'ın ardından...
Futbol Beşiktaş'a yeni slogan! Come to Beşiktaş'ın ardından...
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Sıradaki Haber:Kasımpaşa puanı son dakikada kaptı

Futbol
A.A
10.03.2018 - 16:21, Son Güncelleme:

Beşiktaş'a yeni slogan! Come to Beşiktaş'ın ardından...

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Beşiktaş'a yeni slogan! Come to Beşiktaş'ın ardından...

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Candaş Tolga Işık, siyah-beyazlı kulübün son dönemde yaptıklarıyla dünyanın her yerinde tanındığını söyledi.

Işık, Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar Yerleşkesinde düzenlenen Spor Zirvesi'nde, "Taraftara dokunan hikayeler" konulu oturuma katıldı.

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Siyah-beyazlı kulübün iletişimden sorumlu yöneticisi Işık, Beşiktaş'ın son yıllarda sportif açıdan önemli başarılara imza attığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bütün kulüplerin ciddi anlamda mali yapılanmaya ihtiyacı var. Beşiktaş da dahil. Biz futbolcu ihraç ediyoruz. Türkiye'nin en çok stat geliri olan takımıyız. Şampiyonlar Ligi'nde ciddi gelirlerimiz var. Beşiktaş, finansal açıdan Türkiye'de hiçbir takımla ölçülemeyecek kadar büyük gelir oluşturdu. Buna rağmen herkesin mali yapılanmayı gözden geçirmesi gerekiyor. Beşiktaş'ın önü çok çok açık. Endonezya'da bile insanlar 'Come to Beşiktaş' diyor. Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor. Dünyanın her yerinden sponsorlar Beşiktaş'la çalışmak istiyor."
Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynadıklarını hatırlatan Işık, "Bu bir yol. Bu sene UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldık. Sonra buradan çıkıp UEFA'da final oynarsınız. Sonra oradan çıkıp Şampiyonlar Ligi'nde final oynarsınız. Beşiktaş bu yola çıktı. Bayern Münih maçıyla marka değeri açısından önemli işler yaptık. Sadece skor olarak bakmamak lazım. Bizde inanç bitmez, Bayern Münih maçında iyi şeyler olacağına inanıyorum. Beşiktaş, sonraki senelerde çıtayı Avrupa'da daha da yükseltecek." ifadelerini kullandı.
Sezon başında Çin'e maç yapmaya gittiklerini ve bunun önemli bir proje olduğunu dile getiren siyah-beyazlı kulübün yöneticisi, "Buraya gitmenin bambaşka bir dönüşü var. Orada var olmak istiyorsan önce oraya gideceksin. Çin'e gittik, biz orada varız. Çin'in en büyük televizyonunun başkanı geldi Beşiktaş maçına. Çin'den insanlar İstanbul'a maç seyretmeye geliyor. Bu çok önemli bir şey, ancak oraya gidersen bu böyle olur. Buna devam edeceğiz. Sezon sonu Beşiktaş daha farklı yerlere gidecek. Sadece Uzak Doğu'yla da kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Come to Beşiktaş"ın hikayesi

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Işık, "Come to Beşiktaş" sloganının çıkış hikayesini de anlatarak, şunları kaydetti:
"Ciddi olmayan, eğlenceli bir ortamda fikir çıktı. Transfer dönemi çok meraklı bir dönemdir. Pepe transferi gündemdeydi. Bir de o dönem Diego Costa vardı. Costa'nın transfer edilme ihtimalini kamuoyuna sızdırdım. Taraftar da kendi fikri olarak Costa'nın sosyal medya hesaplarına 'Come to Beşiktaş.' yazdı. Ben buna bayıldım. Costa transferi olmadı. 'Biz bu sloganı neden kullanmayalım.' dedim. Biri Pepe'ye telefon açıp 'Come to Beşiktaş desin.' dedik. Önce bu fikre güldük ama sonra 'Yapalım.' dedik. Bunu denedik ve şahane oldu. Herkese dokunacak bir şey olsun istedik ve videoyu profesyonel kamerayla değil telefonla çektik. Ben bu fikri Beşiktaş'ın büyüklerine anlattığımda tokat gibi olumsuz cevap aldım. Başkan ve yönetici arkadaşlar ise bu fikre bayıldı. Korka korka yaptık. Sonuçta Pepe gelmeden videoyu yayınladık ve video patladı. Bundan bir hafta sonra Roma Kulübü kendi transferinde bunu kullanmak istedi, izin verdik. Bu sloganı artık yavaş yavaş bırakıyoruz. Çok acayip bir fikir üzerinde çalışıyorum şu an. Yazın enteresan bir transfer kampanyası daha planlıyorum."
Işık, Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının galibiyetlerine sevindiğini de dile getirerek, şunları ifade etti:
"Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ı yendiğinde Twitter hesabımda 'Tebrikler Fenerbahçe.' yazdım. Ben bunu Süleyman Seba'dan öğrendim. Bu yorumumun altına bir sürü hakaret yazıldı. Bir Türk takımının Avrupa'da kazanması beni çok mutlu eder. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, çeyrek finalde elendi. Bunun üzerine Galatasaray Kulübü, kendi sayfasında kazandıkları UEFA Kupası'nın fotoğrafını koydu, 'Bunu alamazsınız.' gibilerinden. Biri jest yaparken diğeri karşılık vermezse bunun devamı gelmez. Biz yine şartlar el verdiğince jest yapıyoruz." 

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