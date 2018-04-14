Flaş sözler... 'Daha önce neredeydiniz!'
Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri ve Spor Arena yorumcusu Ahmet Ercanlar, Sivasspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendirdi...
İşte, Ahmet Ercanlar'ın görüşleri..
- Fenerbahçe geç de olsa artık kimliğine kavuştu. Şu havaya 4-5 hafta önce girilse şampiyonluk içten bile değildi... Artık iş çok zor ama Fenerbahçe artık çok daha iyi futbol oynuyor.
- Kocaman sistemi oturtmasına rağmen bazı sıkıntılar var. Savunma çok önde olduğu için Sivasspor maçın başlarında geniş alanlar buldu. Bu da olumsuzluk olarak konuşulabilir.
- 2-0 her zaman tehlikeli bir skordur. Fenerbahçe 19 kez rakip alanda topla buluşmuş. Bunu daha fazla skora çevirmeleri ve farkı arttırmaları gerek.
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