Flaş sözler :Belhanda'sız G.Saray...

G.Saray'ın ilk yarıyı 2-0 önde kapattığı Kayserispor maçının ardından Ali Naci Küçük değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray'da Belhanda'nın kulübeye gitmesine neden olan Yasin, Feghouli ve Rodrigues üçlüsü ilk yarıya damga vurdu. Galatasaray deyim yerinde ise ilk 45 dakika kanatlandı. Rodrigues ile Feghouli, Eren'in gollerinde alda at dercesine iki önemli asist yaptı. Belhanda'sız Galatasaray daha hızlı ve ofansif bölgede daha akışkan bir oyun ortaya koydu.

Galatasaray, Fatih Terim'in istediği önde baskı ve presi kusursuz uyguladı. Kayserispor kendi sahasından çıkamadı. Rakibini hapseden Galatasaray teknik becerisi yüksek oyuncuları iyi oynadı. Galatasaray oyunu Terim'in istediği gibi rakip sahada oynayıp Kayseri'nin bağlarını koparttı. Özellikle orta sahada Ndiaye-Selçuk ikilisi başarılıydı.

Ligin ilk yarısının en başarılı takımlarından biri olan Kayserispor'da Teknik Direktör Sumudica'nın taktiği elinde patladı. Kaleye yakın defans çizgisi oluşturup kontratak futbolu oynamak istedi. Ancak Galatasaray takım halinde savaştı ve ofanstaki başarısı kadar defansif oyunda da hata yapmadı