Flaş sözler... "Artık beraberliğin dahi adı anılmaz!"
Hürriyet Gazetesi yazarı ve Spor Arena yorumcusu Kenan Başaran, Beşiktaş-Karabükspor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.
Şenol Güneş, savunmada yine isim değişikliğine gitti. Ne diyeceksin?
Aylarca büyük bir beklentiyle beklenen Vida, iyi bir başlangıç yapamadı. Bursa’da savunma resmen çöktü. Bunda orta alan desteğinin yetersizliği de etkiliydi ama Vida, hamlelerinde ve pozisyon almada uyum sorunu nedeyle sıkıntı yaşadı.
Beşiktaş savunmada Tosic’i arıyor mu?
Sahi niye Tosic oynamıyor? Sakat olduğu için mi yoksa yeni sözleşme istediği için gayrı resmi bir kadro dışılık mı söz konusu? Yeni sözleşmeden ötürü bir sorun yaşadığı iddiaları ortaklıktan eksik olmuyor.
-Vagner Love ile başlanabilir miydi?
ence olabilirdi çünkü taraftarla birlikte daha kolay havaya girebilir. Ama Güneş mecbur kalmadıkça yenilere derhal ilk 11 forması vermiyor. Bu konuda biraz adil olma kaygısından da ötürü tutucu. -Beşiktaş’ın bugün puan kaybetme lüksü hiç ama hiç yok. Beraberliğin dahi adı anılmaz. Başakşehir-Fenerbahçe maçının oynanacağı haftada 3 puan adeta mecburi. Geçen hafta Bursa’da 2 puan bıraktı ama neyseki rakipleri de kaybetti de bu kaybın acısı büyük olmadı. Karabük geçen hafta galip gelerek morallendi. Onlar “Düşersek bile gönülleri fethedelim” duygusuyla oynuyorlar. Dolayısıyla bundan sonra sempati şampiyonluğuna oynayacaklar ve bu da onları tehlikeli hale getirebilir.
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