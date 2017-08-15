Flaş Selçuk İnan açıklaması! Trabzonspor...

Galatasaray'ın Kayserispor'u 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup ettiği mücadelede 90 dakika boyunca kulübede kalan Selçuk İnan için Trabzonspor'a transfer olacağı yönünde iddialar devam ederken menajer Batur Altıparmak'tan konuyla alakalı bir açıklama daha geldi.

HABERLER GERÇEK DIŞI

Selçuk'un Galatasaray'ın futbolcusu olduğu belirten Altıparmak, "Medyada bazıları hala bir şeyleri anlamak istemiyor. Tüm haberler gerçek dışıdır ve hayal ürünüdür. Zaten bu tip oyuncular bu şekilde büyük takımlar arasında transfer olurken mutlaka resmi açıklama yapılır" şeklinde konuştu.

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