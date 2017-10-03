Flaş penaltı itirafı! Hakemin vereceğini biliyordum...

TFF 1 Lig 7. haftasında Elazığspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın 84. dakikasında hakem Ümit Öztürk, Rizesporlu futbolcu Halil İbrahim Sönmez’e yapılan hareketi faul olarak değerlendirdi.

Maç sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Halil İbrahim Sönmez kendisine yapılan hareketin faul olmadığını söylerken hakemlerin kendilerini bu duruma ittiklerini söyledi.

İşte Çaykur Rizesporlu Halil İbrahim’in yaptığı o açıklama…

‘Hakemin vermiş olduğu bir penaltı var ben açıkcası pek penaltı olduğunu düşünmüyorum.

Kendi penaltımda var onunda penaltı olduğunu düşünmüyorum ama yani hakem o penaltıyı verdiği zaman bizim alehimize bende biliyorum ki bana en ufak müdahalede ben kendimi yere attığım zaman hakem bana da penaltıyı çalacak bunu biliyorum.

Benim bunu bilmem çok acı aslında, benim penaltım penaltı değil aslında. Evet bilerek bıraktım kendimi. Öyle hiç müdahale olmadan değil, ufak bir müdahale var yani penaltı verebilirsin vermeyebilirsin de ama ben hakem verecek diye kendimi yere atıyorum. Bunu ben niye yapıyorum bunu bana neden hissettiriyor hakemlerimiz.’ (Sözcü)