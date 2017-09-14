Flaş operasyon! Kaan Ayhan...

Karadeniz ekibi, Milli Takım'ın gurbetçi stoperi Kaan Ayhan'ı devre arasında veya sezon sonunda kadrosuna katmak için girişimlerine şimdiden başlayacak. Geride kalan transfer sezonunda kadroya katılması için girişim yapılan ancak alınamayan Kaan Ayhan için Fortuna Düsseldorf kulübüne devre arasında yeniden teklif yapılacak.

Bordo-mavili kulüp, oyuncunun satışına onay çıkmaması durumunda devre arasında sözleşmesi bitecek olması nedeniyle ailesi ve menajeri ile masaya oturarak sezon sonu için bu transferi bitirmeye çalışacak.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın da 22 yaşındaki savunmacının transferi için onay verdiği ve yönetimin bu konuda gerekli adımları atacağı ifade edildi. Alman ekibi ile şu ana kadar 30 maça çıkan Kaan, rakip fileleri 1 kez sarstı ve 2 de asist yapmayı başardı. Kaan için Başkan Muharrem Usta'nın şartları zorlaması bekleniyor. (Fotomaç)

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR