Flaş Maicon gelişmesi: 3.5 milyon Euro...
Galatasaray’ın satmak istediği Brezilyalı, halen aldığı yıllık ücretin 1 milyon Euro fazlasına gidebileceğini bildirdi.
Kadrosunda önemli değişiklikler yapmayı planlayan Galatasaray’da, gelir sağlama adına satılması düşünülen isimlerden biri Maicon’du. Brezilyalı stopere talip olan Al İttihad’ın daha sonra karar değiştirip Medipol Başakşehir’den Manuel Da Costa’yı alması, oyuncuyla ilgilenen bir başka kulüp Flamengo’nun da ciddi bir teklifle gelmemesi nedeniyle transfer gerçekleşmedi.
Diğer taraftan Maicon ise cazip bir teklif gelmesi durumunda Galatasaray’dan ayrılabileceğini bildirdi. 30 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılı yöneticilere, “Galatasaray’dan yılda net 2.5 milyon Euro alıyorum. Eğer 3.5 milyon Euro’yu garanti edecek bir teklif gelir ve siz de onaylarsanız giderim” dediği belirtildi.
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