Flaş karar! Emre Mor...
Emre Mor'un Celta Vigo'daki geleceği şekillenmeye başlıyor. İspanyol basını, Celta Vigo Başkanı Carlos Mourino'nun Emre Mor'a tekrar bir şans vermek istediğini ve genç yıldızı takımda tutacağını belirtti.
Teknik direktör Unzue'nin iki kez kadro dışı bıraktığı Emre Mor'a sezon başında verilen 14 milyon Euro'nun karşılığını alamayan Celta Vigo, sezon sonunda Unzue ile yollarını ayırma kararı aldı. Başkan Mourino, yeni teknik direktör ile Türk yıldızın daha çok şans bulacağını düşünerek Emre'ye gelecek teklifleri bu sezon için değerlendirmeme kararı aldı.
HASTALIK GEÇİRDİ
Kulüp tarihinin en pahalı 2. transferi olan Emre Mor'a yatırım yapan Celta Vigo, futbolcuyu bir şans daha verirken Emre, bu sefer hastalığı nedeniyle antrenmanlara katılamadı.
Grip olduğu belirtilen Emre Mor'un Real Madrid maçının kadrosuna alınmadığı ve evde dinlendiği kaydedildi.
Transfer döneminde adı Galatasaray ile de anılan 20 yaşındaki Milli futbolcu, bu sezon Celta formasıyla toplam 27 maça çıkarken 1 gol ve 3 asist kaydetti. (Sporx)
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