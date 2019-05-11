Flaş karar! 3 ay men cezası
İtalya Futbol Federasyonu tarafından 3 ay faaliyetten men edilen dünyaca ünlü menajer Mino Raiola'nın cezası, FIFA Disiplin Komitesince uluslararası ölçeğe taşındı.
FIFA Disiplin Komitesi, İtalya Futbol Federasyonu tarafından hafta içinde 3 ay men cezasına çarptırılan Raiola'ya yönelik yaptırımı, uluslararası ölçeğe çıkardığını duyurdu.
Taraflar cezanın nedenini açıklamazken, dünyaca ünlü menajerin iş ortağı Vincenzo Raiola'ya ise FIFA tatrafından 2 ay men cezası verildi.
Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma, Konstantinos Manolas, Blaise Matuidi, Henrikh Mkhitaryan, Mario Balotelli ve Moise Kean gibi yıldız oyuncuları temsil eden Mino Raiola'nın cezası, İngiltere Premier Lig'de yaz transfer sezonunun kapanmasının ardından sona erecek.
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