Flaş itiraf... 'G.Saray geri istedi!'
Galatasaray'ın sezon başında rekor bedelle RB Leipzig'e sattığı Bruma, Bild gazetesine verdiği röportajda sarı kırmızılı ekiple ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.
İlk olarak RB Leipzig'in Şampiyonlar Ligi bileti almasıyla ilgili konuşan Portekizli oyuncu, "Şu anda her şey mümkün. Önümüzde birçok maç var. Mücadele zorlu olacak. Ama biz tekrar o arenada oynamak istiyoruz. Bir kere orası oldukça özel bir yer. Eğer bunu başaramazsak çok üzülürüm" ifadelerini kullandı. Leipzig 25 haftası geride kalan Bundesliga'da 39 puanla 6. sırada yer alıyor.
Bruma'ya kafasını pek fazla kaldırmadığıyla ilgili yapılan eleştiriler de soruldu. 23 yaşındaki futbolcu bu soruyu şöyle cevapladı: 'Hocam benden driplinglerimle bu bire bir pozisyonları değerlendirmemi ve defans hattını bozmamı istiyor. Benim yaptığım da tam olarak bu."
KALMAK İSTEDİM AMA...
Portekizli kanat oyuncusu ocak döneminde çıkan, "Galatasaray'a geri dönecek" iddiaları içinse şu ifadeleri kullandı: 'Galatasaray'dan bir yetkili beni arayarak takımdaki durumumu sordu. Aynı zamanda da transfer durumumu da. Ama ben ayrılmayı kesinlikle düşünmedim. Burada kalmak istedim."
"Milli takım ve Dünya Kupası elbette her futbolcunun hayalidir. Ben de bunu gerçekleştirmek istiyorum. Ama bunu başarmak için düzenli ve iyi oynamlıyım. Bunu şu anda Leipzig'de başarabilirim. Burada keyfim yerinde."
"Kar ve buz nedir istanbul'dan biliyorum. İdmanlarda 3 kat giyiniyorum. Ayrıca egzersizlerin de yardımı oluyor." (Ajansspor)
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